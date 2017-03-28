Сидней, Австралия, 28 марта, 2017, 05:27 — ИА Регнум. Правительство Австралии сняло с повестки парламента голосование о ратификации договора по экстрадиции с Китаем, передает Reuters.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

По словам представителей правительства, голосование было отменено после того, как оппозиционные партии, которые контролируют Сенат, «дали понять, что они не поддержат договор».

Правительство выразило сожаление в связи с данным фактом, и намерено найти выход из неловкого положения.

«В наших национальных интересах иметь это соглашение с Китаем, — сообщила министр иностранных дел Джули Бишоп. — Мы поговорим с нашими китайскими друзьями более подробно и решим, что делать».

Договор об экстрадиции граждан КНР, бежавших в Австралию от китайского правосудия, был подписан еще десять лет назад, однако так и не ратифицирован законодателями. Об очередной попытке его ратификации правительство страны заявило на прошлой неделе, после визита в Австралию премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна.

В настоящий момент значительная часть «беглых» китайских чиновников и бизнесменов, которых на родине обвиняют в коррупции, находится в Австралии и на Тайване. За крупные коррупционные преступления в КНР может грозить наказание вплоть до смертной казни.