Австралия не стала ратифицировать договор об экстрадиции с Китаем
Сидней, Австралия, 28 марта, 2017, 05:27 — ИА Регнум. Правительство Австралии сняло с повестки парламента голосование о ратификации договора по экстрадиции с Китаем, передает Reuters.
По словам представителей правительства, голосование было отменено после того, как оппозиционные партии, которые контролируют Сенат, «дали понять, что они не поддержат договор».
Правительство выразило сожаление в связи с данным фактом, и намерено найти выход из неловкого положения.
«В наших национальных интересах иметь это соглашение с Китаем, — сообщила министр иностранных дел Джули Бишоп. — Мы поговорим с нашими китайскими друзьями более подробно и решим, что делать».
Договор об экстрадиции граждан КНР, бежавших в Австралию от китайского правосудия, был подписан еще десять лет назад, однако так и не ратифицирован законодателями. Об очередной попытке его ратификации правительство страны заявило на прошлой неделе, после визита в Австралию премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна.
В настоящий момент значительная часть «беглых» китайских чиновников и бизнесменов, которых на родине обвиняют в коррупции, находится в Австралии и на Тайване. За крупные коррупционные преступления в КНР может грозить наказание вплоть до смертной казни.