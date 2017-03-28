Мосул, Ирак, 28 марта, 2017, 04:59 — ИА Регнум. Правозащитники из Amnesty International осуждают действия коалиции, возглавляемой США, которые привели к крупным жертвам среди гражданского населения в Мосуле, передает Associated Press.

tpsdave Пентагон

Согласно докладу правозащитной организации, Соединенные Штаты «не предпринимают надлежащих мер предосторожности для предотвращения гибели гражданских лиц» в ходе штурма западной части иракского города.

По данным Amnesty International, в результате двух крупных бомбардировок ВВС США на прошлой неделе в Мосуле были убиты до 250 человек. Правозащитники заявляют, что «отказ принять меры предосторожности» для предотвращения потерь среди гражданского населения «является грубым нарушением международного гуманитарного права».

Напомним, на прошлой неделе ВВС США нанесли авиаудары по позициям боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосуле, в результате которых погибло более 200 мирных граждан, в числе которых женщины и дети.

В настоящий момент в западном Мосуле продолжается спасательная операция — по информации иракских чиновников, из-под завалов зданий, разрушенных авиацией Соединенных Штатов, уже извлечено 160 тел погибших, 61 человек считается пропавшим без вести.

Пентагон частично признал жертвы среди гражданского населения и заявил о начале расследования. Однако Центральное командование армии США (СЕНТКОМ) уже заявило, что тактика нанесения ракетно-бомбовых ударов в Мосуле останется неизменной.

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