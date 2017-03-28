Владивосток, 28 марта, 2017, 03:44 — ИА Регнум.

В приморском посёлке Липовцы единственное градообразующее предприятие «Приморскуголь» до конца 2017 года может сократить примерно 300 шахтёров. По словам лидера Российского профсоюза угольщиков Евгения Козакова, объёмы добычи угля в крае сокращаются, котельные на твёрдое топливо не переходят, реализация сторонних углей не ограничивается. Вместе с тем проблемы наблюдаются и на других предприятиях субъекта — «Звезде», «Дальполиметалле», Лермонтовском горно-обогатительном комбинате, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Шахта. 1924

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Сокращение нескольких сотен сотрудников на единственном градообразующем для Липовцов предприятии связано с ликвидацией шахты, а из-за сокращения объёмов добычи угля трудоустроить людей некуда. По словам Евгения Козакова, если «Приморскуголь» не получит возможность работать в полную силу, то первыми под удар попадут 90 шахтёров с самого крупного его предприятия — Разрезоуправления «Новошахтинское».

"Предприятие не просит денег, нужно дать ему возможность нормально и в полную силу работать по тем договорам, которые были заключены ранее, и оно само снимет социальную напряжённость на рынке труда, — добавил лидер Росуглепрофа. — Для этого нужно переводить котельные края на твёрдое топливо и ограничивать реализацию сторонних углей».

Тем временем в городе Большой Камень коллектив судостроительного комплекса «Звезда» лишён бесплатного лечебно-профилактического питания, которое положено за работу во вредных условиях. Руководство судоверфи не отоваривает талоны и не выплачивает денежные компенсации.

На Лермонтовском горно-обогатительном комбинате задолженность перед сотрудниками продолжает расти. На минувшей неделе речь шла о 250 млн рублей.

Из-за пожара на скиповом подъёмнике Николаевского рудника 15 работников железнодорожного цеха дальнегорского «Дальполиметалла» отправлены в простой. Им обещают выплачивать только 2/3 зарплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, просроченная задолженность по зарплате в России на 1 февраля 2017 года по сравнению с 1 января 2017 года увеличилась на 18,6% и составила 3,2 млрд рублей. При этом Приморский край стал самым задолжавшим по заработной плате регионом страны. Размер невыплат здесь составляет 577,9 млн рублей. Хабаровский край и Амурская область занимают две следующие позиции с задолженностями в 156,2 млн рублей и 150,6 млн рублей.