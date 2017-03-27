Южно-Сахалинск, 28 марта, 2017, 02:42 — ИА Регнум.



Airportus.ru Аэропорт Южно-Сахалинска

В воздушной гавани Южно-Сахалинска в связи с туманом задерживают отправки и прибытия утренних рейсов, сообщает 28 марта пресс-служба аэропорта.

«По состоянию на 09:00 (01:00 мск), низкая видимость не позволяет принимать и выпускать воздушные суда в ближайшие часы», — говорится в сообщении.

В настоящее время задерживаются рейсы по направлениям: Хабаровск, Владивосток, Сеул и Москва. С вечера 27 марта задерживаются вылеты из японского Саппоро и Хабаровска. С опозданием совершат посадку уже вылетевшие самолеты из Москвы и Хабаровска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичные метеоусловия отмечались в южно-сахалинском аэропорту днем ранее. Видимость в районе аэродрома утром 27 марта не превышала ста метров, в связи с чем был задержаны ряд рейсов.