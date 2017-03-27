Москва, 28 марта, 2017, 02:17 — ИА Регнум.



7th Army Training Command ВС Румынии на учениях

Российские военные инспекторы в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности посетят объект вооруженных сил Румынии, сообщает 28 марта RT со ссылкой на заявление начальника Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

«Посещение по оценке будет проводиться 28 марта в течение одного дня», — говорится в заявлении. Целью посещения является проверка имеющейся официальной информации о вооруженных силах Румынии и ее планах по развертыванию вооружений и техники.

Российские инспекторы посетят сам объект, а также посетят брифинг, где будет представителем командования вооруженных сил Румынии будет сообщена информация о размещенном на объекте личном составе, вооружениях и техники.

Напомним, Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности был принят ОБСЕ в ноябре 2011 года. Согласно закрепленным в договоре нормам, страны-участницы в течение года обмениваются информацией о размещении военного контингента, основных системах вооружения и техники и планах в сфере военного бюджета. Целью Венского документа является повышение стабильности и уменьшения риска возникновения новых военных конфликтов.