Мосул, Ирак, 28 марта, 2017, 02:18 — ИА Регнум.

Министерство обороны и Центральное командование армии США (СЕНТКОМ) не будут менять тактику нанесения ракетно-бомбовых ударов в Мосуле, несмотря на увеличение числа жертв среди мирных жителей, передает Reuters.

PACAF Пилот бомбардировщика B-52 ВВС США

«Генерал Вотел (Джозеф Вотел, глава СЕНТКОМ — прим. ИА REGNUM ) не рассматривает возможности изменения того, как мы работаем (в Мосуле), — сообщил журналистам представитель СЕНТКОМ, полковник Джон Томас. — Мы можем только сказать, что наши действия хороши».

Накануне Пентагон признал, что в результате авиаудара ВВС США по позициям боевиков в иракском городе Мосул, нанесенного 17 марта, погибло более 200 мирных граждан, в числе которых женщины и дети. В настоящий момент в западном Мосуле продолжается спасательная операция — по информации иракских чиновников, из-под завалов зданий, разрушенных авиацией Соединенных Штатов, уже извлечено 160 тел погибших, 61 человек считается пропавшим без вести.

Сообщается, что глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил сочувствие в связи с жертвами от бомбардировок и отметил, что США всегда были «чувствительны» к погибшим среди гражданского населения.

«В мире нет военной силы, которая была бы более чувствительной к жертвам среди мирного населения, — сообщил Мэттис, — Мы всегда стараемся сделать все возможное, чтобы уменьшить потери и травмы среди невинных людей».

Стоит отметить, что свидетелем крайней «чувствительности» военных США к жертвам среди мирного населения мир был многократно, задолго до операции против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосуле.

Например, в 1945 году в Хиросиме и Нагасаки, где в результате ядерной бомбардировки ВВС США жертвами стали около 250 тыс. граждан Японии, сотни тысяч были облучены радиацией.

Или в немецком Дрездене, который был полностью сожжен ВВС США и ВВС Великобритании также в 1945 году.

Или уже в новое время — во время бомбардировки Югославии в 1999 году, Багдада в 2003 году, Триполи в 2011 году.

Примечательно, что точное число жертв большинства бомбардировок ВВС США, даже семидесятилетней давности, так и не установлено. В иракском Мосуле наблюдается та же картина.

С начала операции в октябре 2016 года Пентагон и иракское командование ни разу не предоставили полную информацию о жертвах среди военных и гражданских. Однако, по неофициальной информации, к середине марта общее число гражданских, погибших в результате операции иракской армии и ВВС США в Мосуле, могло превысить 3500 человек. Число беженцев из города уже приблизилось к 200 тыс. человек.