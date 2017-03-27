Тирасполь, 28 марта, 2017, 01:34 — ИА Регнум. Планы Молдавии и Украины по установлению совместного таможенно-пограничного контроля на границе с Приднестровьем стали главной темой обсуждения в ходе визита в Тирасполь делегации ЕС во главе с директором по Европе и Центральной Азии Европейской службы внешнеполитической деятельности Томаса Майер-Хартинга. Как передает корреспондент ИА REGNUM, делегацию ЕС приняли президент Вадим Красносельский и глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

President.gospmr.org Приднестровье посетила делегация Европейского союза

Красносельский заявил, что установка молдавско-украинских постов несет значительные угрозы для Приднестровья и региональной безопасности в целом. Он также высказался за обсуждение этой темы в официальном переговорном формате «5+2».

«Любой диалог должен осуществляться на площадке переговорного процесса в любом формате. Особенно мы приветствуем формат «5+2», так как в нем представлены все стороны: Приднестровье, Молдова, Россия, Украина, ОБСЕ, наблюдатели Европейского союза и Соединенных Штатов Америки. Это та площадка, где каждая из сторон может высказать свое мнение. Очень плохо, когда какая-то из сторон принимает решение о недопустимости рассмотрения того или иного вопроса на данной площадке», — подчеркнул Вадим Красносельский.

Виталий Игнатьев отметил, что проект совместного молдавско-украинского контроля, вопреки заявлениям Кишинева и его партнеров, не несёт в себе никаких плюсов ни в части экономики, ни в области свободы передвижения. Напротив, по словам главы МИД ПМР, расчёты профильных специалистов подтверждают исключительно негативные последствия от введения совместного контроля во всех сферах, в том числе в вопросах безопасности.

Дипломат обратил особое внимание на тот факт, что планы по установлению совместного контроля с Приднестровьем не обсуждались. Более того, как отметил Виталий Игнатьев, к аргументам приднестровской стороны, свидетельствующим о возможной эскалации напряжённости во всем региональном пространстве и негативных последствиях для жителей Приднестровья от данного решения, ни молдавская сторона, ни европейские партнеры на данный момент не желают прислушиваться.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «замолчать» деструктивный характер планов по установлению совместного контроля, и тем более реальные последствия от его введения не удастся.

Он сообщил, что приднестровская сторона направила в адрес всех министров иностранных дел стран ЕС, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини обращения о недопустимости организации совместного контроля Молдавии и Украины в пункте пропуска «Кучурган», содержащие детальную информацию о возможных деструктивных последствиях от его реализации.

Как сообщало ИА REGNUM, Молдавия и Украина намерены до конца года ввести совместный контроль на приднестровско-украинской границе на территории Украины. Создание совместных молдавско-украинских пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей.