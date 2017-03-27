Вашингтон, 28 марта, 2017, 01:34 — ИА Регнум.



Growingreene.com Уильям Фрэнсис Хагерти

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру на должность посла США, сообщает 27 марта пресс-служба Белого дома.

Сообщается, что преемником Кэролайн Кеннеди, дочери бывшего президента США, занимавшей пост посла США в Японии с 2013 года, станет Уильям Фрэнсис Хагерти.

Бизнесмен Хагерти имеет богатый управленческий опыт и был связан с Японией с начала своей карьеры. В 1990-х годах он три года провел в этой стране в качестве международного консультанта консалтинговой компании Boston Consulting Group. С 1991 года работал помощником вице-президента США по международной политике, торговле, обороне и коммуникациям. С 2011 по 2015 работал в аппарате губернатора штата Теннесси, занимаясь вопросами торговли и коммерции.

Предложенная Трампом кандидатура будет рассмотрена сенатом.

Напомним, президент США Дональд Трамп в конце января объявил об освобождении от должности более 80 американских дипломатов, назначенных администрацией его предшественника Барака Обамы. СМИ выступили с критикой действий главы Белого дома, подчеркивая, что несмотря на то, что смена дипломатического корпуса при смене администраций США является обычной практикой, делается это постепенно и, как правило, не касается абсолютно всех послов.