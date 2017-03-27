Мехико, 28 марта, 2017, 01:12 — ИА Регнум.

Представители «Общества охраны морской фауны» (SSCS) выразили крайнюю озабоченность действиями мексиканских рыбаков, которые сожгли судно в Калифорнийском заливе и угрожают «судить всех экологов», передает Associated Press.

Мексиканские рыбаки

Накануне в порту Сан-Фелипе в Нижней Калифорнии несколько сотен рыбаков провели акцию протеста, частью которой было сожжение рыбацкой шлюпки, — протестующие «намекнули» SSCS, что не рады их кораблю Sea Shepherd, патрулирующему воды залива в связи с запретом на промысел морских свиней.

«Мы ожидали реакцию (на появление корабля SSCS — прим. ИА REGNUM ) от рыбацких общин, но нас шокирует, что эти люди… могут публично выражать насильственные угрозы, такие как сжигание наших кораблей», — прокомментировал ситуацию Оона Лайоле, капитан Sea Shepherd.

Сами рыбаки уже заявили, что не намерены ограничиваться «символическими акциями» и готовы переходить к более агрессивным действиям, если правительство не прикажет SSCS «убраться» из залива в течение пяти дней.

«Точно так же, как они судят нас, рыбаков, мы будем судить всех экологов, — заявляет Саншайн Родригес, лидер рыболовного кооператива в Сан-Фелипе. — Мы не собираемся просто сидеть без дела».

Стоит отметить, что попытки «судить экологов» со стороны рыбаков ранее уже предпринимались.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта рыбаки порта Эль-Гольфо-де-Санта-Клара в Калифорнийском заливе сожгли более десятка автомашин и патрульных катеров и избили трех инспекторов по охране окружающей среды. Граждане были возмущены запретом на вылов корвины и рыб, которые пользуются большим спросом, а в особенности — активными действиями инспекторов, которые намеревались провести очередную проверку.