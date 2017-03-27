Москва, 28 марта, 2017, 00:50 — ИА Регнум. Международные СМИ и НПО замалчивают информацию о жертвах среди гражданского населения в западном Мосуле, где проходит контртеррористическая операция по освобождению города от боевиков-исламистов, сообщает 27 марта полномочное представительство РФ в ООН.

The U.S. Army Жители Мосула

«К сожалению, тема контртеррористической операции в Мосуле во многих западных СМИ подается на удивление спокойно ‑ по сравнению с той истерией, которая нагнеталась вокруг освобождения в конце прошлого года Восточного Алеппо», — говорится в сообщении, размещенном на сайте постпредства РФ.

В западном Мосуле все еще остаются порядка 600 тысяч мирных граждан, и масштабы происходящего там в разы катастрофичнее событий, возникавших при освобождении восточного Алеппо. Российское представительство в ООН призывает мировые СМИ отказаться от политики двойных стандартов и «объективно освещать обстановку в Мосуле, Сирии и где бы то ни было».

В ведомстве также напомнили о положительном опыте, реализованном во время операции по освобождению восточного Алеппо, позволившем спасти многие жизни:

«Был организован коридор для выхода всех боевиков, включая тех, которые принадлежали к террористическим группировкам. В результате этого удалось уменьшить необходимость применения вооруженной силы для освобождения этой части города. Делалось это для спасения мирного населения».

Ранее минобороны США признало гибель двухсот мирных граждан в результате авиаударов по позициям боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в иракском Мосуле. Вице-президент Ирака Усама аль-Наджафи назвал произошедшее гуманитарной катастрофой.

С критикой действия американских ВВС выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: «Если за несколько часов невозможно было убедиться, что ты наносишь удары по не тем целям, то мне очень странно видеть такое в действиях американских военных, которые все-таки обладают необходимым оборудованием».

Читайте также: Мосул: США признали гибель от их рук 200 мирных жителей