Москва, 28 марта, 2017, 00:52 — ИА Регнум.

Сбербанк продает свой дочерний банк на Украине консорциуму инвесторов, в который войдут латвийский «Норвик банк» и неназванная белорусская частная компания. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

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Как уточняется, соответствующий юридически обязывающий договор подписан 27 марта.

«Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинское отделение Сбербанка обладает необходимыми средствами для исполнения обязательств перед частными и корпоративными клиентами. В Сбербанке надеются, что решение о продаже будет способствовать разблокированию офисов на Украине и возобновлению его нормальной работы.

«Ускоренная продажа банка приведёт к фиксации убытка по вложениям в капитал дочернего банка, который отразится в отчётности ПАО «Сбербанк» (Украина) по РСБУ. В то же время на уровне консолидированной отчётности Группы Сбербанка влияние сделки на отчетность по МСФО не будет материальным», — говорится также в пресс-релизе.

Напомним, 27 марта украинские СМИ сообщили, что радикалы из «Национального корпуса» временно сняли блокаду с отделений Сбербанка на Украине, чтобы вкладчики смогли забрать свои деньги. После этого они намерены начать «еще более жесткую блокаду» всех офисов Сбербанка.

После того как российский Сбербанк объявил о начале обслуживания клиентов по паспортам Донецкой и Луганской народных республик, власти Украины ввели санкции против всех банков с российским государственным капиталом.

Санкции затронули украинские отделения Сбербанка и ВТБ, а также дочерние структуры российских банков — «БМ-Банк», «Проминвестбанк» и VS Bank. Среди санкционных мер — запрет указанным организациям выводить средства за пределы Украины.