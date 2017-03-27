Абуджа, 28 марта, 2017, 00:53 — ИА Регнум.

Бывший губернатор нигерийского штата Адамава Бала Джеймс Нгилари, признанный виновным в коррупции, вышел на свободу через 20 дней после заключения, передает Associated Press.

Манометр

Сообщается, что Нгилари был освобожден под залог, «чтобы обратиться за медицинской помощью» — двое сокамерников губернатора-коррупционера подтвердили, что он «страдает от повышенного артериального давления». Государственные обвинители пытались опротестовать освобождение, но тщетно.

Напомним, в начале месяца бывший губернатор Нгилари был признан виновным в «ненадлежащем заключении контракта» на сумму 167 млн найр ($1 млрд) на покупку транспортных средств в 2015 году.

Тогда Нгилари прямо из зала суда был направлен в тюрьму. Приговор должен был «послужить предупреждением» другим губернаторам — глава штата Адамава стал первым нигерийским чиновником столь высокого ранга, который получил реальный срок за коррупцию за последние два года.

Стоит отметить, что уровень коррупции в Нигерии, которая является крупнейшей экономикой Африки, соответствует количеству денег в национальной экономике.

Крупнейшим коррупционным делом в Нигерии считается хищение $2,1 млрд, предназначенных для борьбы с «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое совершил в 2015 году бывший советник по национальной безопасности Самбо Дасуки.

Однако все «коррупционные истории» может затмить дело бывшего министра нефтяной промышленности Нигерии Диензани Алисон-Мадуэке, в настоящий момент проживающей в Лондоне, — прокуратура Нигерии заявляет, что за время руководства Алисон-Мадуэке в профильном министерстве «исчезли» не менее $20 млрд.