Ставрополь, 28 марта, 2017, 01:07 — ИА Регнум. В Ставропольском крае ветеринары проводят проверку животноводческих предприятий после сообщений о том, что африканскую чуму свиней в Сибирь могли завезти из Ставрополья. Кроме того, ветеринары края готовы выехать в Иркутскую область для расследования причин вспышки этого заболевания в Сибири.

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В деревне Куда Иркутской области пали 40 животных. В их тушах найден возбудитель вируса африканской чумы свиней, сообщало ранее ИА REGNUM. Это первая вспышка африканской чумы свиней, зарегистрированная на территории Иркутской области и в целом в Сибири.

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Озвучивалась версия, что в очаге заражения была найдена зараженная свинина, произведённая в Ставропольском крае. Однако позже версия о взаимосвязи этой животноводческой продукции с появлением заболевания была опровергнута специалистами Иркутской области.

Начальник управления ветеринарии Ставропольского края Александр Трегубов сообщил, что краевое управление ветеринарии готово при необходимости командировать своих специалистов в Иркутскую область для содействия расследованию, которое начато в связи с появлением в регионе вируса африканской чумы свиней, процитировали ИА REGNUM слова чиновника в пресс-службе губернатора Ставрополья.

Дело не только в оказании помощи, но и в защите репутации ставропольских производителей. Одновременно в крае проводятся проверки своих свиноводческих ферм и предприятий на наличие этого вируса.

В Сибири, после вспышки африканской чумы решено уничтожить порядка 530 голов свиней в пятикилометровой карантинной зоне. Владельцы уничтоженных свиней получат компенсацию.

На Ставрополье вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована летом 2009 года. В 2016 году осенью АЧС поразила свиней в соседних со Ставропольем Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае. Летом угроза АЧС исходила из Волгоградской, Калужской, Липецкой, Московской, Новгородской, Псковской, Рязанской и Тульской областей, а также Республики Крым. Во время вспышки чумы в этих регионах в Ставропольском крае вводились ограничения на ввоз живых свиней, свиноводческой продукции, не прошедшей термическую обработку, кормов и кормовых добавок.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о вспышке АЧС в Литве, которая привела к гибели 21 дикого кабана.

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