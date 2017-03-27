Киев, 28 марта, 2017, 00:08 — ИА Регнум.

Национальный банк Украины (НБУ) заложил в прогноз инфляции в 2017 году рост цен на природный газ и отопление в октябре месяце. Об этом сегодня, 27 марта, заявил журналистам директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

Газовая конфорка

Он заявил, что при составлении прогноза по инфляции в текущем году Нацбанк учитывал следующее повышение тарифов на газ и отопление с октября.

«Они будут корректироваться и зависеть от динамики обменного курса и цен на газ на мировых рынках. Фактически в прошлом году цены на газ и отопление вышли на рыночный уровень и сейчас зависят больше не от решений комиссии, а от других факторов, которые на них влияют», — сказал Николайчук.

Однако расчеты НБУ вполне могут не оправдаться, и повышение тарифов на газ может произойти уже в апреле 2017 года. Дело в том, что 23 февраля кабинет министров Украины утвердил порядок пересмотра розничных цен на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго, согласно которому первый пересмотр цен может произойти 1 апреля.

Эксперты прогнозируют, что цена голубого топлива и тепла будет сформирована напрямую от стоимости импортируемого газа. Таким образом, цена на газ для населения может приблизиться к предельному уровню, установленному правительством ещё в мае 2016 года. Тогда было установлено, что газ для бытовых потребителей не должен стоить дороже, чем 6,8 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров.