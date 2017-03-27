Лакхнау, Индия, 28 марта, 2017, 00:06 — ИА Регнум. Продавцы мяса северного индийского штата Уттар-Прадеш заявили о начале бессрочной забастовки, 27 марта сообщает The Hindu.

Аннибале Карачи. Лавка мясника. 1590

К забастовке продавцов мяса также присоединились продавцы рыбы. Рыбные магазины в настоящий момент закрыты.

«Мы решили усилить нашу забастовку… Все магазины будут закрыты. Продавцы рыбы тоже присоединились к нам», — сказал представитель протестующих Лакнау Бакра Гошт Выпар Мандала.

«Забастовка будет продолжаться бесконечно», — добавил Лакнау Бакра Гошт Выпар Мандала.

Напомним, причиной для начала бессрочной забастовки послужило решение правительства штата о закрытии нелегальных и механизированных скотобоен.

«Правительство не будет трогать скотобойни, которые действуют в соответствии с положениями закона и имеют действующую лицензию. Однако те, кто нарушают законодательство и подвергают риску здоровье общественности, — будут закрыты», — заявил главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитья Натх.