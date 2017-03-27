Ижевск, 27 марта, 2017, 23:43 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

Дальнобойщики Удмуртии, протестуя против системы «Платон», 27 марта выстроились на обочине Можгинского тракта, около развязки на Западный обход Ижевска. По словам координатора акции Алексея Родионова, водители больше не будут стоять на этом месте, однако те, кто может, не будут выходить в рейсы. «Акция будет бессрочной», — заявил он Udm-info.

Активист пояснил, что в акции не принимают участие только те, кто зависит от долгосрочных контрактов и не может прервать деятельность. При этом он подчеркнул, что даже крупные транспортные компании предлагали поддержку — финансовую и юридическую помощь.

«Мы сейчас платим налоги, акциз на топливо, сборы «Платона». С ростом курса доллара подорожали запчасти. Себестоимость поездки сейчас — 35 рублей за км, а нам готовы платить за перевозку 30 рублей за км. Больше нам платить не могут», — констатирует Родионов. По его мнению, в случае роста платы за перевозку грузов, подорожают и перевозимые товары.

Участники акции отмечают, что перевозчикам сейчас приходится «выжимать последнее из своих автомобилей», поскольку рентабельность сделок в сфере грузоперевозок значительно снизилась.

Напомним, до конца 2017 года в Удмуртии на средства, собранные через систему «Платон», планируется отремонтировать пять мостов. На эти цели уже направили 664,6 млн рублей. В частности, намечен ремонт автодорожного перехода через реку Чепца в Глазове, на трассе Балезино — Сергино, на трассе Полом — Поломское, на автодороге Глазов — Яр — Пудем и через реку Кильмезь.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, система «Платон» функционирует с 15 ноября 2015 года. Однако ее запуск вызвал волну протестов среди дальнобойщиков и правительство приняло решение снизить тарифы на первое время. Планировалось, что с 15 апреля 2017 года тарифы вырастут вдвое — до 3,06 рубля за км. Сейчас в системе «Платон» действует льготный тариф — 1,53 рубля за км. В связи с продлением льготного периода и ростом тарифа только на 25% с 15 апреля дальнобойщики будут платить по 1,91 рубля за км.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 25 марта поручил министерствам транспорта, экономического развития и финансов проработать вопрос применения скидок в системе «Платон».