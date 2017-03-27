Нью-Дели, 27 марта, 2017, 23:43 — ИА Регнум. В индийском штате Орисса в марте зафиксировано резкое увеличение количества лесных пожаров, 27 марта сообщает The Hindu.

Firecorps.org Пожар в лесу

В марте спутники зафиксировали 1 тыс. 607 лесных пожаров в джунглях восточного штата Орисса.

Количество лесных пожаров в данном штате увеличилось на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Год назад в штате Орисса зарегистрировали 1 тыс. 18 лесных пожаров.

Напомним, с 1 февраля текущего года в штате Орисса произошло 2 тыс. 303 лесных пожара, за аналогичный период 2016 года спутниковые снимки зафиксировали 1 тыс. 175 пожаров.

В период с 2014 по 2016 год лесные пожары уничтожили 3 млн 675 тыс. 784 га леса.

Лесной департамент Индии предложил создать противопожарную полосу длиной более 20 тыс. км в качестве меры профилактики распространения лесных пожаров.