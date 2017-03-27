Москва, 27 марта, 2017, 23:22 — ИА Регнум. О необходимости выразить благодарность России за ее действия в Сирии по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также о том, что Израиль будет брать пример с России по борьбе с терроризмом, заявил 27 марта израильский публицист Авигдор Эскин в эфире передачи «Специальный корреспондент» на телеканале «Россия-1»

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

"Российская армия помогла бороться с террором каждый из вас здесь сидящих, каждый, кто меня слышит, должен рукоплескать тем, кто перенес поле боя с терроризмом туда, вместо того, чтобы с ними иметь дело на территории России и других стран. Это, вы должны понимать — священная миссия тех, кто этим самым занимается», — заявил публицист, добавив, что считает необходимым начать свою речь именно со слов глубокой благодарности.

Эскин также противопоставил свое мнение мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который заявил, что курды и Израиль «как кость в горле» в вопросе урегулирования сирийского конфликта в связи с их по его мнению непоследовательной политикой.

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«Израиль был первым государством в мире, которое пришло на помощь курдам, на которых тогда напал ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — отметил публицист, напомнив собравшимся, что сирийские курды готовы пойти на федерализацию Сирии и отказаться от идеи автономии, что соответствует интересам законной сирийской власти.

Говоря методах борьбы с терроризмом, применяемых Россией, Эскин отметил, что Израиль будет перенимать российский опыт и использовать его против любых его противников, посягнувших на его существование, при чем не только против суннитских радикалов, но и против шиитских группировок, если будут угрожать Израилю.

«Что касается нынешней ситуации, если какая-то, например, шиитская группировка из Ирака движется в сторону нашей границы вместе с Хезболлой и говорят: «Мы хотим напасть на Израиль», вы думаете, мы будем обращаться в ООН за поддержкой, что ли? Мы будем действовать также, как действует Российская Федерация: активно, жестко. Мы учимся на вашем примере, как надо бороться с терроризмом», — подытожил израильский эксперт