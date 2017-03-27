Ереван, 27 марта, 2017, 23:06 — ИА Регнум.



Photolure Ричард Хогланд на брифинге в Ереване

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана с целью подготовки встречи президентов двух стран встретятся в ближайшее время, заявил сегодня, 27 марта, американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Ричард Хогланд на брифинге в Ереване.

«Мы, в том числе политическое руководство наших стран, постоянно работаем над тем, чтобы создать те условия, которые позволят организовать встречу министров иностранных дел или даже президентов. В данный момент идет процесс. Вы знаете, что оба министра иностранных дел провели отдельные встречи в Москве. Мы надеемся, что в ближайшем будущем, не спустя месяцы, министры иностранных дел могут встретиться в Москве или где-то в другом месте, чтобы подготовить почву для встречи президентов», — пояснил Хогланд (цитата по azatutyun. am).

Американский дипломат отметил, что находящиеся в Ереване сопредседатели Минской группы ОБСЕ завтра отправятся в Степанакерт, «чтобы убедиться, что все осведомлены о том, какие есть возможности [урегулирования конфликта]. «Потому что пришло время для возобновления переговоров. Мы не можем позволить, чтобы этот длительный конфликт был решен посредством насилия. Насилие — не ответ, оно разрушает семьи, причиняет ущерб хозяйствам. Поэтому мы должны найти самое позитивное решение. Работа сопредседателей состоит в том, чтобы содействовать продолжению переговорного процесса», — сказал американский посредник.

Ричард Хогланд коснулся также часто упоминаемого в СМИ так называемого плана Лаврова.

Читайте также: Россия: Стороны далеки от единого подхода по ключевым темам по Карабаху

«Мы не называем его «планом Лаврова», однако, безусловно, на столе переговоров лежит план. Это всеобъемлющий план, он состоит из трех частей, однако будет неправильно, если я сообщу вам детали, потому что две стороны переговоров должны работать вокруг различных аспектов. Дипломатия подобна карточной игре, когда карты в твоих руках, ты не бросаешь их всех на стол, чтобы все их видели», — образно выразился Хогланд.

На уточняющий вопрос о том, инициировала ли этот план Россия, он ответил: «Трудно ответить на этот вопрос. За эти годы я прочел несколько планов урегулирования. Лежащий сейчас на столе план радикально не отличается от предыдущих планов. Кто или какая страна является автором этого плана, я не собираюсь комментировать, однако могу сказать, что он очень хороший и получил одобрение международного сообщества. ОБСЕ, сопредседатели и правительства стран-сопредседателей одобрили этот план».

На вопрос одного из журналистов, приемлем ли для Армении и Азербайджана лежащий на столе переговоров план урегулирования, американский дипломат ответил: «Я бы сказал, что обе стороны четко представляют, что из себя представляет план. Это не значит, что они дали на него свое согласие. Лежащий на столе план очень детальный, четкий, и я уверен, что власти всех сторон понимают содержание данного плана».

Находящихся в Ереване сопредседателей Минской группы ОБСЕ приняли глава МИД Армении Эдвард Налбандян и президент страны Серж Саргсян.

«Сопредседатели представили президенту Армении проведенные в Баку встречи. Участники встречи подчеркнули важность приверженности сторон обязательствам, направленным на продвижение мирного процесса карабахского урегулирования, а также необходимость реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении пресс-службы президента Армении по итогам встречи.

Завтра, 28 марта, посредники отправятся в Степанакерт, где два дня назад с рабочим визитом побывал Серж Саргсян, а сегодня, 27 марта, в Карабахе принимали новоназначенного посла Армении в России Вардана Тоганяна.

Читайте также: Россия продолжит самостоятельные усилия по Карабаху: МИД РФ

В ходе встречи с президентом НКР Бако Саакяном, на которой присутствовал министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян, был затронут ряд вопросов, касающихся представления объективной информации об Арцахе на различных площадках Российской Федерации, а также углубления внутриармянских связей, отмечает пресс-служба президент Нагорного-Карабаха.