Москва, 27 марта, 2017, 23:05 — ИА Регнум.



Логотип «Альфа-банка»

«Альфа-банк» приостановил членство в Ассоциации российских банков (АРБ), так как несогласен с содержанием годового доклада ассоциации. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба «Альфа-банка».

Скандал разгорелся вокруг годового доклада АРБ, в котором ассоциация обрушилась на Банк России с критикой по санации финансового сектора. В докладе сказано что своими действиями регулятор якобы отсекает коммерческие банки от госсредств, проявляет определенный фаворитизм в отношении некоторых банков, а также устраивает сверхинтенсивное сокращение числа банков.

Примечательно, что против этого доклада выступил только «Альфа-банк». Руководство этой кредитной организации заявило, что их не устраивает стилистика доклада, где регулятору предъявляются обвинения. Кроме того, руководство «Альфа-банка» подчеркивает, что не принимало участия в составлении этого доклада.

В «Альфа-банке» считают, что доклад АРБ противоречит отношениям между ЦБ РФ и «здоровой частью национальной банковской системы». Здоровой конкуренции в банковском секторе угрожает количество, качество кредитных организаций и наличие в системе слабых, недобросовестных игроков. В целом «Альфа-банк» поддерживает усилия Центробанка по очищению банковской системы.

В АРБ в свою очередь возмутились заявлением «Альфа-банка» и назвали его претензии к докладу необоснованными. Ассоциация утверждает, что годовой доклад не содержит никаких обвинений в адрес Банка России, «учитывая те добрые отношения между Ассоциацией и Банком России, которые сложились за много лет». Также АРБ указывает, что постановку острых актуальных вопросов ни ЦБ РФ, ни другие партнеры никогда не принимали за «неприемлемое поведение».

Ассоциация российских банков — негосударственная некоммерческая организация, объединяющая коммерческие банки и другие кредитные организации. Основана в 1991 году. В ассоциацию входят 719 членов, в том числе 563 кредитные организации, которые имеют 2789 филиалов. Общая сумма уставных капиталов банков — более 470 млрд рублей. Объединяет более 75% банковских учреждений (более 92% совокупного банковского капитала действующих кредитных организаций и около 93% всех активов банковской системы). Ассоциация является ассоциированным членом в Банковской федерации Европейского союза, объединяющей около 3000 банков Европы. Ассоциация является соучредителем Национального бюро кредитных историй.