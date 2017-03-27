Москва, 27 марта, 2017, 22:58 — ИА Регнум. Исламский терроризм во многом порожден европейскими крестовыми походами эпохи средневековья, которые породили патологическую реакцию исламской цивилизации в форме средневекового террора, ставшей в каком-то смысле предтечей современного терроризма, заявил в эфире программы «Специальный корреспондент» на телеканале «Россия-1» какндидат исторических наук Павел Кузенков.

Убийство Низам аль-Мулька ассасинами. Миниатюра XIV века

«Дамаск стал центром арабского Халифата и в течение 1400 лет христиане и мусульмане жили вместе, и тут важно понять, что сам ислам запрещает терроризм как таковой, и то, что мы сейчас видим, как таковое — это явление порожденное, как ни странно, европейскими экспансиями», — заявил историк, добавив, что в ответ на европейские крестовые походы, арабский мир выдвинул Ассасинов — средневековых террористов.

При этом, по его мнению, массовые убийства христиан на Ближнем Востоке в ту эпоху начинаются именно тогда, когда крестоносцы покидают ближневосточные земли.

«И большинство христиан погибает как раз после того, как крестоносцы уходят, бросают эти земли и христиане становятся жертвой мстительных мусульман, которые мстят им за белых своих братьев христианских, которые бросили их на произвол судьбы», — поделился своим мнением историк.

Он также провел параллель между Сирией и Украиной, где сейчас происходит дестабилизация и война. При этом, по его мнению, Запад не интересует судьба народов, проживающих на этих территориях. Он обеспечивал и обеспечивает свои геополитические интересы.

«Украина и Сирия рождаются примерно одновременно в 1918 году на развалинах империй Российской и Оттоманской. И как проводились границы ближневосточных государств? По линейке французами и англичанами, когда они делили нефтяные поля… им важно было свои колониальные интересы обеспечить. И вот мы имеем фатально нестабильные государства, защитить, которые может, к сожалению, только третья сила», — приходит к выводу эксперт.