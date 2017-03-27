Киев, 27 марта, 2017, 23:00 — ИА Регнум. 26 марта в Донбассе не стихали позиционные бои. Противоборствующие стороны применяют РСЗО «Град-П», артиллерию калибров 122 и 152 мм, танки, БМП и стрелковое вооружение. Об этом 27 марта заявляют: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

СВ ДНР Боец ВС ДНР

Так, начальник управления НМ ДНР Басурин заявил, что украинские войска обстреляли позиции ДНР в населенных пунктах: Жабичево, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Докучаевск, Коминтерново, Ленинское, Саханка, Спартак, Донецк (район аэропорта и Петровский район). «Потери среди военнослужащих НМ — один раненый», — уточнил Басурин.

Он сообщил, что украинские войска 63 раза нарушили режим прекращения огня. «При обстрелах ВСУ использовали тяжелую артиллерию калибра 152 и 122 мм, танки, минометы калибра 120 и 82 мм, а также вооружение БМП, БТРов, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. В результате огня со стороны ВСУ получили повреждения девять жилых домов, из них: — в населенном пункте Старомихайловка Петровского района Донецка четыре дома по ул. Шевченко — №№ 38, 39 и 41 и по улице Чапаева, №8; — в населенном пункте Докучаевск, дом № 36 по ул. Индустриальная; — в селе Минеральное Ясиноватского района — четыре дома по ул. Ленина, №№ 26, 29, 30 и 35. Кроме того, повреждения получил электропоезд на Ясиноватской ж/д станции», — сказал Басурин.

В НМ ДНР проинформировали, что в районе населенного пункта Майорск (Горловское направление) была пресечена попытка ДРГ противника численностью до 10 человек осуществить прорыв через позиции ДНР для совершения диверсий в тылу.

По его словам, на Украине после резонансного взрыва склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в населенном пункте Балаклея Генеральным штабом ВС Украины была инициирована проверка всех мест хранения боеприпасов силовых структур. Басурин не исключил, что военные склады ВСУ в Донбассе постигнет такая же участь, как и склады в Балаклее (Харьковская область). «Особое внимание было уделено складам ракетно-артиллерийского вооружения в зоне «АТО». В них комиссия уже выявила массу грубых недостатков по порядку хранения боеприпасов, а также факты недостачи», — пояснил Басурин.

При этом он считает, что причиной вчерашнего крушения вертолета ВВС ВСУ под Краматорском (Донецкая область, под контролем ВСУ) была необходимость ликвидации комиссии, которая ранее расследовала факты хищения на военных складах. «Кроме того, по имеющейся у нас информации, причиной крушения военного вертолета Ми-2, который разбился в районе населенного пункта Малиновка недалеко от Краматорска, было не столкновение с линиями электропередач, как это преподносят украинские СМИ. Истинной причиной катастрофы вертолета был взрыв для ликвидации членов комиссии МО Украины, которая имела доказательства хищений по итогам проверки складов вооружения в воинских частях ВСУ», — рассказал Басурин. Также пресс-служба ВС ДНР выложила видео тактических учений армии ДНР.

В свою очередь спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что вчера киевские силовики выпустили по позициям ЛНР более 370 снарядов, мин и гранат в результате 14 нарушений режима прекращения огня.

«Всего по территории республики было выпущено более 370 снарядов, мин и гранат», — сказал Марочко.

Он сообщил, что украинские войска продолжают усиливать свои позиции в Донбассе бронетехникой и националистически настроенными подразделениями. «Украинское командование продолжает усиление позиций на линии соприкосновения сторон тяжелым вооружением и подразделениями украинской армии, в том числе националистически настроенными подразделениями. По нашим данным, в населенный пункт Широкий из населенного пункта Казачий прибыла колонна бронетехники ВСУ в составе танков Т-64, БМП и БТР. В населенный пункт Мироновка прибыло подразделение, в состав которого входят националисты «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также, в район позиций ВСУ у контрольно-пропускного пункта «Станица Луганская» прибыли военнослужащие роты специального назначения 3-й оперативной бригады Национальной гвардии Украины. Нацгвардия пытается контролировать пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт, осуществляемый военнослужащими ВСУ и пограничниками», — добавил Марочко.

По его словам, комиссия отдельной тактической группы (ОТГ) «Луганск» ВСУ проведет расследование по факту хищения горюче-смазочных материалов (ГСМ) в бригадах ВСУ.

«Так, стало известно, что в подразделениях 14-й бригады выявлена недостача горюче-смазочных материалов в количестве более 100 тонн. Для проведения разбирательства по данному факту в бригаду прибыла комиссия во главе с заместителем командующего отдельной тактической группы «Луганск», — сказал Марочко.

Он проинформировал, что 24 марта в Донбассе военнослужащий ВСУ во время ссоры, возникшей после совместного распития алкоголя, застрелил сослуживца из автомата. «В рядах ВСУ продолжают иметь место небоевые потери в связи употреблением спиртных напитков. Так, стало известно, что 24 марта в разведывательном взводе третьего батальона 24-й бригады во время ссоры, возникшей после совместного распития алкоголя, один из участников попойки был застрелен своим сослуживцем из автомата», — рассказал Марочко.

Также пресс-служба Министерства государственной безопасности ЛНР сообщила, что Служба безопасности Украины пыталась завербовать бойца Народной милиции, угрожая его родителям. «Военнослужащий Народной милиции Юрий Рыбин обратился в Министерство государственной безопасности ЛНР за помощью после попытки СБУ завербовать его, урожая расправой над родственниками», — сообщили в ведомстве.

Рыбин сообщил, что в доме его родителей, проживающих на территории, подконтрольной киевским силовикам, сотрудники спецслужбы провели обыски. При этом ему пришло СМС-сообщение с номера родителей с текстом «перезвони срочно». Когда он перезвонил, ответил незнакомый голос, представившись сотрудником СБУ. «И сказали, чтобы я начал сотрудничать с ними или родители пострадают», — рассказал военнослужащий.

Он добавил, что сотрудники СБУ требовали от него информацию о количестве личного состава, командирах, количестве техники, транспорта, перевозимых грузах.

В то же время спикер пресс-центра штаба АТО Лысенко заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий в Донбассе трое украинских военных погибли, восемь — получили ранения. «Также вчера вблизи села Малиновка, недалеко от Краматорска, потерпел авиакатастрофу военный вертолет Ми-2. Трое членов экипажа и двое пассажиров погибли. Падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередач. Все пять погибших — офицеры ВСУ», — уточнил Лысенко.

Он сообщил, что около 11 утра войска ДНР обстреляли жилые кварталы Авдеевки (Донецкая область, под контролем ВСУ) из РСЗО «Град», 18 домов получили повреждения. Также под Авдеевкой на позиции ВСУ со стороны противника прилетело более 200 мин. Во второй половине дня обстрел украинских позиций продолжался практически непрерывно.

Лысенко отметил, что на Донецком направлении войска ДНР ведут активные боевые действия по всему фронту, применяя минометы и танки. На Светлодарской дуге ВС ДНР помимо минометов и орудий, неоднократно использовали БМП. Один из обстрелов продолжался непрерывно в течение четырех часов.

Он проинформировал, что на Луганском направлении большинство обстрелов, совершенных войсками ЛНР, приходятся на Попаснянский район. В Троицком противник применял минометы и пушки калибра 152 мм. Огонь велся с восточного направления. «В Крымском «оккупанты» провели четыре минометных обстрела, выпустив при этом более 20 мин», — сказал полковник.

Лысенко также сообщил, что на Мариупольском направлении войска ДНР около 20 раз применяли тяжелое вооружение, размещенное в прифронтовой полосе — минометы, танки, 152-мм пушки. Украинские войска ведут ответный огонь. «Мощные обстрелы произошли в Гнутовом и Водяном. Также эпизодические враждебные обстрелы произошли в других районах, в частности в Красногоровке, Новотроицком, Новогригорьевке. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 43 вражеских обстрела», — подытожил Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта пресс-центр штаба АТО сообщил о крушении под Краматорском (Донецкая область под контролем ВСУ) военного вертолета Ми-2. Пресс-служба Минобороны Украины подтвердила гибель экипажа. Видео с места ЧП выложило Минобороны Украины."Есть информация о гибели пяти человек. Трое членов экипажа и двое пассажиров. Это предварительная информация», — сказала пресс-секретарь Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк.

Напомним, с 10 февраля 2017 года на Донбассе противоборствующие стороны согласовали установление очередного режима тишины. Ранее, 26 августа 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление в Донбассе с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня». Несмотря на это противоборствующие стороны так и не развели с передовой тяжелые вооружения.

Как сообщалось ранее, 23 марта в Балаклее вспыхнул пожар на складах боеприпасов, после этого начали детонировать боеприпасы ВСУ (ЗРК, 152, 122 мм снаряды). Украинские власти и военные эвакуировали более 20 тыс жителей из 10-километровой зоны поражения. Людей размещали в школах, домах культуры, пансионатах и т.д. Над опасной зоной были запрещены полеты, движение по железной дороге и автострадам пущено в объезд. СБУ квалифицировала инцидент как диверсию. Перед возгоранием свидетели слышали гул летательного аппарата. По состоянию на 26 марта в г. Балаклея возобновлена подача воды и электроэнергии.