Москва, 27 марта, 2017, 23:11 — ИА Регнум. Ключевое мировое противостояние идет только между двумя странами — Россией и США, при этом разворачивается оно на шести фронтах, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский 27 марта в эфире программы «Специальный корреспондент» на телеканале «Россия-1», обсуждая тему сирийского урегулирования.

ИА REGNUM США — Россия

«Борьба на планете Земля идет только между двумя государствами — Россией и США. И шесть фронтов этой войны. Балканы — отбомбили [имеется в виду НАТО, — ИА REGNUM ], в любой момент подожгут; Украина — новый фронт на долгие десятилетия; Кавказский фронт — уже горел, в любой момент подожгут; Ближний Восток — Сирия и Ирак, и могут добавиться Иран, курды, Турция. Афганистан, Средняя Азия и Дальний Восток», — поделился своим видением геополитических военных фронтов лидер российской парламентской партии, выделяя далее два основных фронта.

«Но самых горячих — два фронта. Это Сирия, Ирак и Украина. Это оба фронта против нас, против России. Оба фронта надолго… и Турция будет гореть, и Иран будет гореть, расчленение будет идти», — сделал неутешительный прогноз политик.

При этом, касательно сирийской проблемы, Россия, по его мнению, находится в крайне сложном положении

«Что делать России? Поддержать курдов? А курды пойдут за американцами, и мы проигрываем», — заявил Жириновский. «Израиль еще нам там как кость в горле, мы еще должны Израилем заниматься».

Последняя фраза вызвала реакцию присутствующего на передаче израильского публициста Авигдора Эскина, который предложил российскому политику поблагодарить Израиль за то, что он первым начал оказывать помощь курдам в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На что Жириновский предложил Израилю убрать со своей территории американские базы и объединиться с Россией.