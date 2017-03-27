Уфа, 27 марта, 2017, 22:32 — ИА Регнум. В Башкирии в апреле услуги по организации питания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) и транспортное обслуживание школ в двух районах республики переводятся на аутсорсинг. Новшество вводится согласно запланированному переводу на аутсорсинг услуг по организации питания, транспортному и иному обслуживанию в учреждениях бюджетной сферы республики, в том числе в больницах, школах, детских садах. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, новации больнее всего ударят по учреждениям, находящимся в сельской местности, и могут стать очередным коррупциогенным фактором.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

На аутосорсинг переводится не только питание, и не только в детских садах. Идея внедрения аутосорсинга для Башкирии, как и России в целом, не нова. Считается, что в бюджетных учреждениях перевод на аутсорсинг таких функций, как организация питания, транспортное обслуживание, уборка, охрана, техническое сопровождение, будет способствовать повышению качества этих услуг, а также позволит учреждениям больше сосредоточиться на основной деятельности. Выдвигается тезис и об экономии бюджетных средств, однако тут же заявляется о том, что «об экономии бюджетных средств речи не идет» .

В декабре 2016 года в Башкирии при правительстве республики была создана рабочая группа по развитию негосударственного сектора в социальной сфере в соответствии с планом мероприятий по созданию условий для формирования негосударственной сферы услуг по обеспечению государственных и муниципальных учреждений РБ услугами по обеспечению основной деятельности. В числе ее членов — представители аппарата правительства РБ, руководство и специалисты республиканских министерств и ведомств, возглавляет группу министр финансов Рида Субханкулова.

Греть или не греть, вот в чем вопрос

«Ну вот теперь они уже и до детских садиков добрались!» — восклицают противники аутосорсинга. Однако, по мнению экспертов, аутосорсинг в ДОУ сам по себе не является чем-то негативным, есть примеры его удачного применения. В некоторых детских садах уже несколько лет тому назад за штат выведены прачки (город Сибай) и бухгалтеры: стирают и считают не собственные сотрудники, а сторонние организации, экономия на оплате труда и необходимости содержания стиральных и гладильных машин. В определенных условиях возможна некоторая экономия на дворниках, электриках, сантехниках. Имеется положительный опыт даже медицинского обслуживания.

Но наиболее ярые родительские протесты вызвал перевод на аутосорсинг организации питания дошкольников. Реформа детских садов в Уфе коснулась всех 252 дошкольных учреждений. В первую очередь сотрудники пищеблоков перейдут в штат муниципального комбината питания. Первый этап планируется завершить в апреле этого года. Затем нововведение дойдёт до техперсонала. Масла в огонь подлило заявление главы Башкирии Рустэма Хамитова о «разогреве» детских обедов, сделанное им в сентябре 2016 года во время рабочей поездки в Стерлитамак при осмотре нового детского сада на 230 мест. Рустэм Хамитов предложил экономить во время строительства детских садов на пищеблоках. «К сожалению, нет единого комплекса, который мог бы сделать полуфабрикаты или готовые блюда и привезти сюда, — посетовал руководитель республики. — А здесь бы это разогревалось, и все кушали».

Возмущенные родители в соцсетях достаточно эмоционально рекомендовали представителям власти «есть разогретое самим» и «перевести на аутосорсинг себя». Стоит отметить, что организацию питания для чиновников правительства региона осуществляет казенное предприятие «Комбинат питания», ранее известное как «Первая столовая». Ему же отходит и проведение разного рода банкетов по случаю. Как ранее сообщало ИА REGNUM, один банкет на 60 человек обходился налогоплательщикам в 264 тыс. рублей (траты на каждого гостя в среднем составляли 4 тыс. 400 рублей), за полгода на банкеты уходило до 3 млн рублей.

Причины недоверия к поставкам готового питания объясняются отсутствием возможности следить за качеством исходных продуктов. Кроме того, согласно п. 14.15 СанПиН 2.4.1.3049.13, с момента приготовления до отпуска первых и вторых блюд должно пройти не более двух часов. Повторный разогрев блюд не допускается. Горячие блюда при раздаче должны иметь температуру не ниже +60°С. «Чтобы дети вовремя ели приготовленную вне детских садов пищу, они должны жить в идеальном населенном пункте с идеальным климатом и идеальными дорогами, иначе неизбежны нарушения санитарно-эпидемиологических требований и оптимального режима питания детей», — уверены родители и некоторые специалисты.

Представители министерства образования Башкирии поспешили успокоить взволнованную общественность — обеды и завтраки будут продолжать готовить в стенах ДОУ, перевод детсадов на аутсорсинг означает, что продукты дошкольные учреждения будут не самостоятельно покупать, а получать от комбинатов питания. При этом поставка будет делиться на два типа: для тех детских садов, где есть все необходимые для готовки цеха и оборудование, предусмотрен сырьевой аутсорсинг, то есть сюда будут привозить овощи, молочную продукцию и хлеб, рассчитанные по граммам. А вот те детские сады, в которых помещение пищеблоков оснащено недостаточно или имеет небольшую площадь, с 1 апреля начнут получать полуфабрикаты. Их будут готовить всё в тех же комбинатах питания. При этом все повара, кладовщики и кухонные работники дошкольных учреждений, как утверждают в Минобре, сохранят свои рабочие места, но перейдут в штат муниципального комбината питания. Зарплату и соцпакет сотрудников также обещают сохранить.

Кроме того, родителей волнует вопрос, смогут ли они отказаться от питания в случае болезни ребёнка. «Мы могли позвонить воспитательнице вечером, и утром ребёнка уже снимали с питания, за этот день мы не платили, — говорят родители. — Кому звонить после перевода на аутосорсинг? В комбинат питания? Станут ли там с нами разговаривать?»

Аутосорсинг по-школьному

С введением аутосорсинга в школах родительская общественность Башкирии фактически смирилась, хотя не считает это новшество наилучшим из возможных вариантов. «Я провела небольшой опрос среди родителей, — рассказала бывший член родительского комитета Наталья Будилова. — Все за то, чтоб школа сама готовила или решала, что для нее лучше».

Наиболее приемлемым для учеников старшего и среднего звена был бы вариант самообслуживания, когда школьники могут сами выбирать один из нескольких гарниров, котлету или гуляш, и самим решать, нужно ли им первое блюдо, — поделился соображениями отец-одиночка Адель Аримбетов. — В некоторых московских школах это уже есть. Если в Башкирии комбинаты питания или частники смогут это обеспечить, то внедрение аутосорсинга оправдано, если нет — то новшество окажется пустышкой для галочки, способом отчитаться».

На данное время питание в более 70% уфимских школ уже переведено на аутосорсинг, по республике эта цифра пока достигает 51%. По мнению родителей, качество школьных обедов в последние годы не улучшилось, всё больше родителей отказываются от школьного питания.

Как ранее сообщало И ИА REGNUM , в школах республики получают питание около 380 тыс. учащихся (примерно 90%). Однако цифра дана с учетом посещений буфетов, торгующих в основном напитками, кондитерскими изделиями и выпечкой. В некоторых буфетах продаются чипсы, газировка и тому подобные заменители полноценного питания. Стоимость завтраков и обедов в республике варьируется от 10 до 50 рублей в сельской местности, и от 50 до 70 рублей — в городских округах. Средняя стоимость обеда составляет в сельской местности 15−20 рублей, в городских округах — 55−60 рублей.

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Перевод на аутосорсинг перевозки школьников к месту учебы и обратно представляется более оправданным. На сегодня в республике организован подвоз более 30,5 тыс. школьников из 2501 населенного пункта в 872 школы. Парк автобусов — это 1 тыс. 348 единиц транспорта. 97,6% школьников, нуждающихся в подвозе, на сегодня обеспечены транспортом. Возникают вопросы к качеству обслуживания транспорта, проведению медосвидетельствования водителей перед рейсом и в целом контролю за всей деятельностью. По данным республиканской прокуратуры, фиксируется много нарушений со стороны водителей, в том числе отсутствие прав на вождение. В 30 школах не был организован медосмотр перед выездом, автобусы нередко передвигались в зимнее время на летних шинах и т.д.

Два района, Уфимский и Иглинский, переходят на аутсорсинг, возить детей будет монополист «Башавтотранс», который уже перевозит уфимских школьников.

Аутсорсинг ради аутсорсинга, или Со шваброй наперевес

Экономист Ринат Гатауллин отмечает «узкие места» внедрения аутсорсинга в бюджетных учреждениях республики: «Если не добиваться стопроцентного насаждения аутсориснга во всех населенных пунктах региона, удастся избежать многих отрицательных моментов. Особенно это касается сельской местности, где, если следовать логике поборников тотального аутсорсинга, школьная техничка обязана, помыв школу в одном селе, со шваброй наперевес мчаться в соседний населенный пункт».

Наиболее проблематична организация питания в образовательных учреждениях на селе. Как признаёт министерство финансов, подвоз питания более чем за 50 километров нецелесообразен, поэтому возить полуфабрикаты из райцентра в отдаленные деревни экономически невыгодно. «Если учесть погодные условия, снежные заносы, паводки, распутицу, то гарантировать своевременную доставку нельзя и в относительно близкие к райцентрам деревни, — отмечает Гатауллин. — К тому же более чем нецелесообразно возить в деревню из райцентра овощи, а если в деревне есть своя пекарня, то и хлебобулочные изделия».

«Возить в сельские школы картошку — нонсенс и экономическое преступление, — считают активисты. — В особо бедных деревнях Башкирии школьное питание составляет чай с булочкой, которую можно выпечь и на месте. Возить чай с булочкой из райцентра туда — более чем глупо».

Родительская общественность также обращает внимания на вопрос снабжения сельских школ овощами. «В одной из школ Уфимского района и родители, и руководство школы пришли к выводу, что в их случае гораздо выгоднее дешево покупать качественные овощи у хорошо зарекомендовавших себя поставщиков на селе, нежели дорого брать кота в мешке с комбината питания, — рассказала Наталья Будилова. — Результат, увы, предсказуем: сельскую школу обязали покупать овощи по городским ценам. Родители да и администрация школ во многих вопросах бесправны и подвергаются давлению со стороны чиновников из районных администраций».

Кроме того, родители оплачивают так называемую сервировку столов, или «накрывание». «Суммы разные, от пяти рублей за обед, — делятся родители. — Но за год набегает приличная сумма. Никаких квитанций, разумеется, нам не выдают. Некоторые родители даже не догадываются, что в сумму обеда входит пресловутая сервировка».

Ещё одна проблема — отсутствие минимального запаса продуктов на случай задержки их поставки. Если в школах отмена обеда пройдёт почти незаметно для большинства школьников, то в больницах и детских садах задержка или отмена приёма пищи может повлечь неприятные последствия.

Минфин против директоров

Остро стоит проблема выполнения «смежных функций». В сельских да и некоторых небольших городских школах уборщицы выполняют смежные функции — дежурят при входе, проверяют наличие второй обуви, подают звонки, негласно помогают на кухне, помогают в разгрузке и погрузке машин. «Летом уборщицы активно помогают в ремонте школьного здания, будут ли помогать в ремонте аутсорсеры — большой вопрос, — напоминает Гатауллин. — Скорей всего, эта нагрузка ляжет на плечи педагогов. Сделает ли это обстоятельство более престижной профессию учителя? Скорей всего, наоборот, оттолкнёт».

О новых возникших расходов говорят и родители. «Охрану школы уже много лет осуществляют частные охранники, и платят за это родители, — утверждает уфимка Екатерина Синдеева. — В некоторых школах продолжают собирать деньги на уборку и ремонт школы. В отчётах и официальных ответах сообщается, что все это незаконно, но большинство родителей платит. Скоро будем платить и за вынос мусора, к тому идёт. В одной из школ на классный вечер была заказана пицца, коробки от неё отнесли в школьный туалет. Уборщица начала грубо кричать на детей и родителей, что ей платят за мытье полов, а не за вынос мусора. Дети есть дети, они могут опрокинуть горшок с цветами, пролить воду и так далее. Школьная уборщица быстро придёт и ликвидирует последствия ЧП. Сделает ли это быстро аутсорсер?»

По мнению чиновников, перевод питания в образовательных бюджетных учреждениях приведёт к улучшению качества питания. Ожидается, что поставщик услуг, располагая профессиональными кадрами, современным оборудованием и единым для всех меню, сможет сократить расходы детских садов. Особенно это касается небольших образовательных организаций, не имеющих оборудования.

По мнению родителей и специалистов, на примере школ в целом наблюдается ухудшение качества поставляемых продуктов. Поставщик сырья — стороннее лицо, главная цель которого — соблюсти условия контракта при минимальных издержках и максимальной прибыли. Для него главными являются экономические показатели. Комбинат питания сокращает свои затраты в первую очередь за счет снижения расходов на продукты.

Не решается также проблема низкого уровня оснащенности и содержания пищеблоков. Они передаются в безвозмездную аренду комбинату питания, но ждать, что комбинаты ринутся покупать новое оборудование, не приходится. Не исключается и тот факт, что за воду и электроэнергию, используемые при приготовлении пищи, будет всё так же платить образовательная организация. Кроме того, в республике продолжаются закупки оборудования для пищеблоков, посудомоечных машин и так далее. «Это приобретается для частников за бюджетные деньги?» — интересуются родители.

Как отметили специалисты, отдельным руководителям совершенно не в тягость заниматься организацией питания. «Есть директоры школ и заведующие детских садов, особенно небольших, которые считают для себя необходимым заниматься вопросами питания, — заявляют сотрудники учреждений. — В небольших населенных пунктах и некоторых райцентрах между образовательными организациями есть даже борьба за каждого воспитанника и ученика, и вопросы питания для родителей не являются второстепенными. Директора сами контролируют своих поваров, могут пригрозить лишением премии или другими санкциями, повлиять на сотрудников комбината питания невозможно».

Как считают родители, школы, где есть положительный опыт в организации питания, не нужно принуждать к переходу на аутсорсинг в этой сфере. В основном сотрудничество с поставщиком услуг освобождает заведующего или директора от некоторых административных функций, но сопровождается потерей контроля над организацией питания при сохранении ответственности по законодательству Российской Федерации. При этом единственное, что он может сделать, — направить свои замечания в письменном виде комбинату. Некоторым директорам проще проконтролировать своих поваров и уборщиц, чем выяснять отношения с руководством комбината питания и фирмой по уборке и попутно привлекать своих сотрудников к ремонту и другим организационным моментам.

Минфин в свою очередь не склонен доверять директорам. «Там могут быть мертвые души, «подснежники», клановость, — утверждала в феврале этого года министр Рида Субханкулова. — Все эти вещи будут разрываться, наверняка первое время будут недовольные». Имеется в виду практика получения школой зарплат согласно штатному расписанию при выполнении работ меньшим числом сотрудников. Полученные за «подснежников» деньгами директора распределяли по своему усмотрению.

Основные противоречия

«Аутосорсинг необходим там, где он экономически оправдан, — уверен Ринат Гатауллин — Но наше министерство финансов даже не скрывает, что в вопросе организации питания, транспортного обслуживания и уборки в образовательных учреждениях выгоды не будет». «Об экономии бюджетных средств речи не идет — мы знаем, что местами рентабельность будет невысокая, поэтому готовы на первых этапах даже субсидировать часть услуг, — подчеркнула глава Минфина. — Мы сейчас говорим о систематизации и повышении качества предоставления услуг, о создании новых частных предприятий, которых в республике пока маловато, о создании рынка в этой сфере. Если мы этот рынок сегодня не создадим, придут соседи, которые работают быстрее».

«Похоже, в республике снова чешут там, где не чешется, — предполагает экономист. — Вкладываться в заранее убыточное дело во время кризиса — не самая лучшая идея. Усугублять сельскую безработицу — тем более. Обещания никого не увольнять со стороны сторонних организаций могут остаться только обещаниями. Если полуфабрикаты будут готовить вне стен пищеблоков, то нагрузка на поваров и кухонных работников сократится, что или скажется на цене питания, или приведет к сокращению персонала в пищеблоке. Кроме того, предприятие может закрыться по собственной инициативе и тут же быть организовано вновь, с изменением названия. В новом предприятии уже не окажется места для старых работников. Этот же трюк позволит избежать проверок в первые три года».

Контролировать компании, оказывающие услуги по организации школьного и детсадовского питания, будет госкомитет по торговле и предпринимательству. «Если в торговле до сих пор не наведён порядок и постоянно выясняется, что торгуют фальсификатами или просрочкой по завышенным ценам, то откуда уверенность, что в детских учреждениях все будет замечательно? — спрашивают родители. — Иногда создаётся впечатление, что главная цель новшества — выдворить из школ Роспотребнадзор и передать бюджетные деньги частнику».

«Но самая интересная мысль — это распределение субсидий, — настаивает эксперт. — Распределение субсидий и иных благ в Башкирии происходит очень странным образом. Например, есть программа социального туризма. У меня достаточно много знакомых пенсионного возраста, но я до сих пор не знаю никого, кто бы съездил в турпоездку по этой программе. Та же самая ситуация с программой «Земский доктор». Субсидии, путёвки и прочие блага распределяются «между своих», и субсидии на аутосорсинг могут стать очередным коррупциогенным фактором».

Рецепт: типовые договора и отсутствие обязаловки

Хвастаться стопроцентным насаждением аутсорсинга в школах и детских садах будут лишь там, где ничем иным похвастаться не могут, резюмировал собеседник ИА REGNUM. Как отмечают специалисты, все больше регионов предпочитают переводить питание в бюджетных организациях на аутсорсинг, хотя законодательство предусматривает три альтернативных варианта сотрудничества со сторонними организациями (муниципальный контракт с поставщиком продуктов, гражданско-правовой договор с поставщиком продуктов, государственный контракт на оказание услуг по организации питания). Это объясняется тем, что передача непрофильных функций сторонним организациям считается важнейшим показателем эффективности функционирования государственного сектора и прозрачности использования бюджетных средств. 100%-й показатель перехода на аутосорсинг должен настораживать, а не ставиться в пример.

Так как многие проблемы аутсорсинга питания связаны в том числе с его насаждением по инициативе республиканских и муниципальных властей без учета мнения родителей и руководителей образовательных организаций, органы местного самоуправления необходимо обязать не препятствовать школам и детским садам реализовывать свое законодательное право по выбору формы организации питания. Для повышения прозрачности процедуры и повышения ответственности муниципалитетов за принимаемое решение предлагается следующая мера: обоснованием перехода на новую систему организации питания должно быть муниципальное постановление, которое устанавливает взаимоотношения между образовательной организацией и поставщиком услуг и содержит типовой контракт. Постановление должно быть опубликовано на официальном сайте муниципального управления населенного пункта. Практика, когда руководителей организаций принуждают переходить на аутсорсинг с устными угрозами об увольнении, должна быть прекращена, считают специалисты. Ещё части проблем можно избежать, разработав несколько видов типовых контрактов, которые бы отсекли недобросовестных поставщиков.