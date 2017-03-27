Санкт-Петербург, 27 марта, 2017, 23:12 — ИА Регнум. Петербургские выступления против системы взимания платы за проезд большегрузов по федеральным трассам «Платон» начались странным утренним поджогом автомобиля напротив Смольного, продолжились появлением колонны припаркованных фур по пути в Москву и арестом одного из лидеров протеста за езду без прав. За событиями дня следил корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики против «Платона»

Стачка дальнобойщиков, протестующих против «Платона», началась в Петербурге 27 марта около 12:00. Десятки фур и легковых машин — по разным оценкам, от 30 до 70 автомобилей — выстроились колонной у обочины Московского шоссе в сторону поселка Шушары, растянувшись на несколько километров. На месте была организована полевая кухня и поставлены биотуалеты.

Одного из организаторов протеста водителей, представителя петербургского «Объединения перевозчиков России» Андрея Бажутина задержали около 10:00 еще до того, как он успел добраться до места стачки. Ему вменили езду без водительских прав, которых он лишился еще в начале текущего года. Бажутин утверждает, что водительского удостоверения он был лишен заочно и не знал об этом.

После многочасового заседания Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Бажутина на 14 суток.

Участники акции дальнобойщиков заявили, что готовы ночевать в своих автомобилях на Московском шоссе в течение нескольких дней, не поясняя, когда планируют закончить акцию. Некоторые из представителей профессионального сообщества выступили против забастовки, прибыли на Московское шоссе и вступили в дискуссию с коллегами, но ни к каким результатам это не привело.

Заметным событием дня стал поджог автомобиля «Нива» у здания правительства Санкт-Петербурга на площади Пролетарской Диктатуры. По данным ГУ МЧС, машина загорелась около 07:00, и, как сообщил петербургский оппозиционер Андрей Пивоваров, именно бастующие дальнобойщики ответственны за поджог, так как были «доведены до отчаянья» системой «Платон». Однако позднее сами перевозчики открестились от поджога, заявив, что не имеют к этому инциденту никакого отношения и считают его провокацией.

Добавим, по данным Федерального дорожного агентства России, сегодня похожие забастовки дальнобойщиков начались в 21 городе, но в совокупности не смогли повлиять на рынок и объемы перевозок, ситуация стабильна, подчеркивают в Росавтодоре.

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Напомним, еще с 15 ноября 2015 года за проезд по федеральным трассам грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 12 тонн взимается специальная плата, призванная частично возместить наносимый ими ущерб. Владельцы грузовиков обязаны зарегистрировать их в системе «Платон», установить специальное бортовое устройство или оформить маршрутную карту перед выходом в рейс. Несоблюдение этих правил влечет штрафы. Депутаты Государственной думы пытались оспорить законность системы в Конституционном суде, так как сочли, что это является несоразмерной, несправедливой мерой, к тому же обладает признаками двойного налогообложения. Но КС РФ признал систему законной.

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Протесты дальнобойщиков по всей стране начались еще тогда же, в 2015 году, но постепенно утихли. 25 марта 2017 года, за несколько дней до акции, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтрансу, Минэкономразвития и Минфину продумать введение скидок в зависимости от пробега большегруза в системе «Платон». Такое решение было принято после встречи с представителями перевозчиков. Кроме того, могут быть увеличены штрафы за проезд фур по федеральным трасса без оплаты, обсуждаются суммы в диапазоне от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

На данный момент, согласно тарифам «Платона», перевозчики платят 1,53 руб. за километр. С середины апреля тариф будет проиндексирован.

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