Ессентуки, Ставропольский край, 27 марта, 2017, 21:49 — ИА Регнум.



ИА REGNUM

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк обвинен в России в трех преступлениях. Ессентукский городской суд, избравший для Яценюка заочно меру пресечения в виде ареста, озвучил статьи Уголовного кодекса России и РСФСР, в которых обвиняется украинский политик.

В частности, экс-премьер-министр обвинен по ч. 2 ст. 209 УК РФ «Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях», которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Яценюку также инкриминируется совершение преступления по п.п. «в», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР «Умышленное убийство двух или более лиц в связи с выполнением ими своего служебного долга, совершенное по предварительному сговору группой лиц», а также покушение на подобное преступление (ч. 2 ст. 15, п.п. «в», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ессентукском городском суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по ходатайству следователя по особо важным делам пятого отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу Яценюк заочно арестован в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск.

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Срок ареста будет исчисляться с момента его задержания в России или экстрадиции в РФ.

По данным Следственного комитета РФ, Яценюк во время первой чеченской войны воевал в составе бандформирования против федеральных сил России. Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что бывший премьер-министр Украины участвовал в двух или более операциях в составе карательного отряда «Арго», а затем «Викинг»: в Грозном — 31 декабря 1994 года на площади Минутка и в феврале 1995 года в районе городской больницы № 9.

Яценюк мог участвовать в пытках и расстрелах военнослужащих российской армии в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.

Сам Яценюк на своей странице в социальной сети отверг обвинения и назвал постановление суда «полным бредом» и «правовым абсурдом».

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