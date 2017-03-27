Москва, 27 марта, 2017, 21:51 — ИА Регнум.

Убийство экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова было осуществлено по сценарию СБУ с ведома президента Украины Петра Порошенко и направлено на развал Украины, заявил 27 марта лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телевизионной программы «Специальный корреспондент» на телеканале «Россия-1».

Цитата из кф «Телохранитель». Реж. Мик Джексон. 1992. США Телохранитель-профессионал

»Все делалось по сценарию. Сейчас мы здесь стоим, а очередной сценарий скоро запустят: еще кого-то убьют, еще склад взорвется, еще что-то упадет», — поделился своим мнением Жириновский. «Это все будет вестись до тех пор, пока Украина не рухнет, или пока не начнется война локальная между какой-то страной, допустим, Германией и Россией на территории Украины. Это все — готовый сценарий»,— полагает российский политик.

Владимир Жириновский, дополняя выступление украинского криминалиста Галины Запорожцевой, заметил также еще одну странность в поведении охранника убитого экс-депутата.

«Когда мы говорим про охранника, вы понимаете, что ни один охранник свой пистолет для охраны лица в сумочке не носит. Это даже ребенок понимает. У всех охранников… пистолет в кобуре, и «Стечкин» никогда охранник ни один не будет использовать», — обратил внимание зрителей Жириновский, добавив, что охранник, лежащий на асфальте и переваливающийся с одного бока на другой, просто-напросто дает преступнику скрыться.

«И потом, посмотрите, охранник валяется на асфальте и не знает, встать, не встать ему, то на один бок, то на другой бок. Охранник никогда так себя не ведет», — продолжил лидер фракции ЛДПР

Наконец, политику показалось подозрительной скорость отклика со стороны президента Украины Петра Порошенко.

«Все сделали СБУ, спецслужбы Украины и тут же докладывают… Порошенко удержаться не мог. Потерпи час, два, три, но скорей хочется выйти в эфир. А вдруг еще не того убили? Поэтому в чистом виде провокация», — завершил свою мысль Жириновский.

Напомним, что, по мнению лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна, Вороненков был убит теми, кто организовывал его охрану.

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