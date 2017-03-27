Хельсинки, 27 марта, 2017, 21:36 — ИА Регнум. У России не может быть открытой границы с НАТО, так как официальная Москва имеет разногласия с этим военным блоком. Об этом заявил посол РФ в Финляндии Александр Румянцев в интервью финскому национальному вещателю YLE.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Под открытой Румянцев подразумевает границу без тяжёлого вооружения. Российский посол отметил, что, несмотря на сложные отношения РФ и Евросоюза, между Москвой и Хельсинки конфликта не наблюдается. Однако ситуация может измениться в случае вступления финнов в НАТО. При этом Румянцев подчеркнул, что выбор остаётся целиком за Финляндией и её гражданами.

Посол России в Финляндии в целом охарактеризовал отношения двух стран как хорошие. По его мнению, об этом свидетельствуют частые встречи на самом высшем уровне. Президенты России и Финляндии, как правило, встречаются дважды в год, и этот год, по всей вероятности, не станет исключением.

Отметим, что глава Финляндии Саули Ниинистё встретится с российским лидером Владимиром Путиным на международном форуме «Арктика — территория диалога», который откроется 29 марта в Архангельске. Кроме того, в этом году ожидается визит в Финляндию президента России в рамках празднования 100-летия республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле прошлого года на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Финляндии Владимир Путин дал понять, что, в случае вступления соседней страны в военный блок НАТО, российские войска будут снова придвинуты к финской границе. «Тем не менее уважаем решение Финляндии», — добавил он (цитата по YLE). По словам Путина, НАТО с удовольствием готово «воевать до последнего финского солдата, а Россия этого не хочет».

Напомним, согласно февральскому опросу от 2017 года, вступление Финляндии в НАТО поддерживает 21% граждан, против высказывается 51%.