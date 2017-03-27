Казань, 27 марта, 2017, 21:30 — ИА Регнум.



Tfb.ru Здание головного офиса Татфондбанка

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings усомнилось в необходимости отзыва лицензии второй по величине кредитной организации Татарии — «Татфондбанка». Об этом говорится в в аналитическом отчете «Процесс оздоровления проблемных российских банков может остаться недостаточно прозрачным при новом регулировании», сообщает Ассоциация российских банков (АРБ).

«Решение Банка России об отзыве лицензии у «Татфондбанка» было принято, несмотря на высокую, по нашим оценкам, значимость этой финансовой организации для банковского сектора Республики Татарстан», — считают в агентстве. «Прежде всего, мы полагаем, что критерии, используемые Банком России при принятии решения о финансовом оздоровлении либо отзыве лицензии проблемных финансовых институтов, до сих пор не были достаточно прозрачными. Мы не уверены в том, что проблема будет решена и после введения нового механизма санации», — отмечают в S&P.

Также в отчете говорится, что по состоянию на 1 декабря 2016 года, то есть до введения временно администрации доля кредитной организации в сегменте депозитов юридических лиц в республике составляла около 13%. Выше, чем доли региональных банков, которым ранее была оказана помощь в рамках финансового оздоровления.

По оценкам S&P, санация «Татфондбанка» потребовала бы 100−220 млрд рублей, и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) уже предоставляло кредиты в аналогичном или большем размере, в частности, в рамках финансового оздоровления Банка Москвы — 294,8 млрд рублей и Мособлбанка — 168,7 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 12 декабря из-за проблем с ликвидностью «Татфондбанк» поэтапно ввел лимиты на снятие наличных, перешел на сокращенный режим работы, приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 15 декабря 2016 года Банк России объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца, в банке ввели временную администрацию от АСВ.

3 марта ЦБ отозвал лицензии «Татфондбанка» на осуществление банковской деятельности. По оценкам ЦБ, «дыра» в капитале «Татфондбанка» составила 96,7 млрд рублей. Регулятор отмечал, что на санацию кредитной организации потребовалось бы «как минимум» 220−230 млрд рублей заемных средств. По словам зампреда правления Ольги Поляковой, такая сумма складывается из средств, необходимых банку для восстановления капитала и предоставления ликвидности.

По размеру активов «Татфондбанк» занимал 42 место в банковской системе РФ.