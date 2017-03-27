Астрахань, 27 марта, 2017, 21:25 — ИА Регнум. В Астрахани проверят эффективность работы товарных хозяйств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 марта, об этом сообщил на выездном заседании начальник управления аквакультуры Росрыболовства Виктор Ашарин.

Владимир Кутилин. В рыбном ряду (фрагмент)

«Я дал поручение Волго-Каспийскому территориальному управлению Росрыболовства провести анализ эффективности работы товарных хозяйств, которые располагаются сегодня на ильменях (нерестовых озерах)», — сказал Ашарин, отметив, что они должны посмотреть, сколько выращивают, брошенные ли хозяйства.

Кроме того, чиновник рекомендовал правительству Астраханской области провести актирование зарыблений.

«Одновременно я рекомендовал, я думаю, что будет и протокольное поручение правительству области — когда сегодня по закону они должны проводить актирование зарыблений, то есть сколько малька выпускается в тот или иной рыбоводный участок. И в актах пишется, сколько он должен вырастить рыбы. Такое поручение тоже сделал», — проинформировал Ашарин.

Астраханская область занимает лидирующее место в РФ по выращиванию товарной аквакультуры.