Киев, 29 марта, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Украинская пресса продолжает активно обсуждать будоражащие соотечественников чрезвычайные происшествия. Обзор событий по сообщениям украинской прессы показывает довольно мрачную картину. О наиболее заметных материалах незалежных СМИ рассказал обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Одной из самых обсуждаемых украинской прессой тем стало, конечно же, крупное ЧП в Балаклее, где пожар охватил склады боеприпасов. Развитие ситуации с пожаром привело к необходимости эвакуировать людей из близлежащих населенных пунктов. С учетом опасности разлета осколков горящих боеприпасов организована 7-километровая зона опасности, из которой выведены местные жители.

Это событие пополнило череду несчастий, постигших Украину за последнее время.

Так, в Днепропетровской области опубликована местная статистика по соотношению смертности и рождаемости. Судя по этой публикации, край вымирает стремительными темпами: смертность превышает рождаемость почти в три раза. Сложное положение Украины в целом констатирует и тернопольская пресса, демонстрирующая уже другие ракурсы современности. Например, с точки зрения «Нова Тернопiльска» газеты, украинцы вынуждены бороться на 2 фронта: с «российской агрессией» и «продажной украинской властью». Подобное положение дел вызывает разочарование у бойцов ВСУ и помогающих им волонтеров, о чем заявляет в своем интервью участник боевых действий в зоне АТО.

И если с экранов и страниц российской прессы непрестанно звучат вопросы к украинским властям, как могут они позволять себе вести войну с собственным народом, то и украинская пресса поддерживает эту заочную беседу. Интересно рассуждает над вопросом «Кого можно считать украинцем?» колумнист портала «Збруч» (Галичина). Украинец, говорит он, определяется не по факту «крови и почвы», но лишь признанием себя украинцем и любовью к Украине. И почему бы тогда не перестать настойчиво лезть на территории, где «не любят украинское», спрашивает автор, например в Донбасс? Почему бы не дать жителям самопровозглашенных республик (которые автор, заметим, называет «так называемыми оккупированными территориями») право на самоопределение? Возможно, большинство жителей на референдуме выбрали бы Украину, ну так тем более — сейчас самое время это сделать.

Можно попытаться оставить тему политики и перейти на что-то легкое, скажем, искусство. Пусть даже и легкое, популярное. Почитаем хотя бы про «Евровидение». Увы! О важности этого песенного конкурса как пропагандистской площадки заявляет автор публикации на львовском сайте Zaxid.net. С одобрением высказавшись о поведении официального Киева по отношению к российской участнице, украинский журналист охотно делится своими рекомендациями стратегического характера: Украине необходимо провоцировать вокруг себя скандалы, «быть занозой в европейской совести» и привлекать к себе внимание. В противном случае «европейцы о нас забудут, и Украина останется один на один с Россией».

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