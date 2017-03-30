Москва, 30 марта, 2017, 07:15 — ИА Регнум.

О двух основных вопросах, связанных с выборами президента РФ в 2018 году, рассуждает постоянный автор ИА REGNUM, политический аналитик Михаил Демурин.

Виктор Корецкий. Наши силы неисчислимы. 1941

Первый вопрос относится к смыслу президентских выборов 2018 года. По существу, голосование на выборах-2018 — это голосование или за продолжение курса на защиту суверенитета страны, или за капитуляцию перед мнением так называемых развитых стран о том, как должна себя вести Россия на политической арене. Все, кому дороги независимость и безопасность страны, должны будут выразить свою поддержку политике, проводимой Владимиром Путиным. Здесь коренится проблема. Преодоление апатии избирателя в связи с иллюзией «предрешенности выбора».

Второй вопрос тесно связан с формулировкой первого. Избрание Путина, воспринятое народом как рутинный момент «продления служебных полномочий должностного лица», ослабит связь между властью России и народом. Понятно, что такой расклад политической активности, точнее ее отсутствие, может принести только вред стране как целому.

Вообще «партийная политика», если понимать ее как вражду частей общества, несводимых к некому целому, наносит существенный вред современному общественному сознанию. «Партийная политика» заменяет общее благо интересами тактической выгоды узкой группы. За доказательствами не нужно далеко ходить, достаточно обратить внимание на тот «тупик либерализма», в котором оказалась современная политическая система Европы.

Такой подход вовсе не предполагает требования немедленного отказа от всех и всяческих политических партий. Требуется серьезное решение, организующее системную «обратную связь» власти и народа. В настоящее время осуществляемую в ходе выборов, при голосовании за ту или иную политическую программу.

Узнайте подробности в материале: Россия-2018: новый плебисцит и новый консенсус о будущем страны

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