Донецк, 30 марта, 2017, 02:42 — ИА Регнум.

За последний месяц произошли принципиальные перемены в положении Луганской и Донецкой народных республик. О перспективах, которые просматриваются за этими изменениями, говорится в статье шеф-редактора Аналитической редакции ИА REGNUM Юрия Баранчика.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Счастливого пути

Бесконечное затягивание решений Минского совещания со стороны Украины и ЕС вызвало закономерную реакцию Российской Федерации. 18 февраля Владимир Путин подписал Указ о «признании в РФ документов и регистрационных знаков, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Этот указ, имеющий силу также по отношению к признанию и других документов, в том числе регистрации гражданского состояния, значительно упрощает взаимоотношения жителей ЛДНР и России.

Указ можно рассматривать как российский ответ на украинскую и европейскую политику обструкции: пока вы, Украина и Европа, запутываете себя, усложняя ситуацию, мы здесь решаем реальные проблемы людей. Примерно так можно оценить решение, реализованное Россией в результате принятия данного указа. Европа в результате выбранной политики торможения выполнения Минских соглашений вполне может оказаться в ситуации, когда вместо сколько-нибудь единой Украины перед ней окажется ряд независимых регионов. Кстати, ни один из этих регионов, скорее всего, не захочет унаследовать украинский долг в 95 млрд евро.

Устроенная украинскими националистами торговая блокада Донбасса, вынужденно одобренная официальным Киевом, только приближает час окончательного распада Украины. Кроме того, руководство ЛДНР логично пошло на контрмеры, дабы сбалансировать свои экономики в новой ситуации. С 1 марта было введено внешнее управление на украинских предприятиях на территории народных республик. Украина, провозглашая курс на «возвращение» их в свой состав, продолжает отталкивать их от себя как военными, так и экономическими средствами.

О включении ЛДНР в состав Украины после всех преступлений, совершенной киевской властью в отношении мирного населения народных республик, речь уже не идет. А каждая попытка карателей покрепче насолить непокорным республикам будет только усиливать молодую государственность ЛДНР.

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