Копенгаген, 30 марта, 2017, 02:02 — ИА Регнум.

Фареры — это относительно крупная группа островов в Северной Атлантике. Фарерские острова входят в состав Датского королевства, но обладают достаточно широкой автономией для того, чтобы не подчиняться, например, общим решениям Евросоюза. О проистекающих из такого положения выгодах рассказывает постоянный автор ИА REGNUM, доктор исторических наук, профессор Руслан Костюк.

Фарерские острова

Одна из главнейших выгод — возможность не обращать внимания на торговые санкции ЕС в отношении России. Для островов с населением около 50 тысяч человек, с основной занятостью населения в рыболовстве (добыча лосося), торговля с РФ оказалась не таким уж малым довеском в экономику. До 20% улова фарерского лосося идет на экспорт в Россию. И хотя ЕС и поговаривал о каких-нибудь санкциях для осмелевших островов, до принятия мер так и не дошло.

В целом движение за полную политическую автономию Фарер обладает на островах широкой народной поддержкой. По последним данным, отделение от Копенгагена поддерживает до 46% граждан. Причем в этом вопросе сходятся мнения людей, независимо от их политических предпочтений: за самостоятельность выступают как местные левые из числа республиканцев, так и праволиберальная партия «Прогресс».

Как же относится метрополия к таким умонастроениям граждан своих северных владений? Довольно спокойно. Выручает знаменитая северная неспешность и рассудительность. Такая же уравновешенность царит и в политической обстановке на самих островах. Представители всех точек зрения мирно составляют парламент, который и решает политические проблемы по мере поступления таковых. И вопрос об отделении или сохранения статус-кво — автономии в составе Королевства — может бесконфликтно обсуждаться еще долгие годы.

Читайте подробности в материале: Фареры: мир с сепаратистами

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