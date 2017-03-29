Киев, 30 марта, 2017, 01:51 — ИА Регнум.

Фантастическую креативность проявил руководитель Совета безопасности Украины, по совместительству президент этой страны, по вопросу блокады Донбасса. Поняв, что принятое им решение благословить и возглавить блокаду Донбасса привело к отмене очередного транша МВФ, Петр Алексеевич обвинил в издержках от этой блокады партии «Батькивщина» и «Самопомощь» вообще и Юлию Тимошенко в частности. О том, как такие кульбиты возможны технически, повествует обзор Восточно-Европейской редакции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор экономики Украины

Несмотря на отложенный транш, у украинской экономики есть еще «запасы плавучести». Не утонуть окончательно помогает удачная конъюнктура сырьевых рынков, позволяющая выгодно продавать металл и руду. Поэтому ухудшение позиций гривны по отношению к рублю, доллару и евро пока развивается довольно плавно. Тем не менее потери, связанные с разрывом экономических связей с Донбассом, обязательно дадут знать о себе в ближайшем будущем. Да и взаимодействие с МВФ, с учетом невыполнения поставленных этой организацией условий кредитования, становится все более проблематичным.

Невелика надежда и на доходы, которые могла бы получить Украина от приватизации.

Во-первых, все лучшие куски уже разобраны некоторое время назад. А во-вторых, назойливо повторяющаяся в украинской прессе тема об «убыточности собственности в руках государства» вполне может означать планы по приватизации оставшегося добра по схеме «нужным людям — по бросовым ценам». При таком раскладе госбюджет Украины получит от приватизации самую малость.

Подробности в материале: Вместо кредита нас снова послали! — обзор экономики Украины

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