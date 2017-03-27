Киев, 27 марта, 2017, 20:52 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк прокомментировал решение суда города Ессентуки (Ставропольский край) о его заочном аресте. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook сегодня, 27 марта.

Яценюк сообщил, что посольство Украины в Москве получило копию уведомления Ессентукского городского суда Ставропольского края.

Экс-премьер счел постановление суда «полным бредом» и «правовым абсурдом».

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Ессентукский городской суд заочно арестовал Арсения Яценюка по обвинению в участии в незаконном вооруженном формировании.

Ранее отмечалось, что 21 февраля Яценюк был объявлен в международный розыск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Следственного комитета РФ Яценюк был участником Первой чеченской войны и сражался против федеральных войск.

Глава СКР Александр Бастрыкин в сентябре 2015 года заявил, что в Первой чеченской войне на стороне дудаевцев воевал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Бастрыкин рассказал, что Яценюк входил в состав карательного отряда «Арго», а затем «Викинг», руководимого Александром Музычко по прозвищу Сашко Билый.

Бастрыкин уточнил, что Яценюк участвовал в, как минимум, двух вооруженных столкновениях, происходивших в Грозном — 31 декабря 1994 года на площади Минутка и в феврале 1995 года в районе городской больницы № 9. По данным следствия Яценюк непосредственно участвовал в пытках и расстрелах военнослужащих российской армии в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.

Также по сведениям СКР Яценюк в числе других активных участников УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в декабре 1995 года был награжден высшей наградой Джохара Дудаева «Честь нации» за убийство российских военнослужащих. По данным Бастрыкина, Яценюк вернулся из Чечни на Украину в 1995 году через Грузию в составе группы журналистов. В Киеве Яценюк не раз был замечен на съездах и мероприятиях УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сам Яценюк эти обвинения отвергает и называет их мифом.