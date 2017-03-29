Мадрид, 29 марта, 2017, 03:33 — ИА Регнум.

Каталония в силу своего географического положения с незапамятных времен политически лавировала между соседними могущественными государствами — Испанией и Францией. Но в наше время политические устремления каталонцев приобрели явный курс на обретение полной государственной автономии. В истории этой автономии случались взлеты и падения. Об историческом развитии тенденций к независимости у каталонцев рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Владимир Добрынин.

Dialog.ua «Каталония не Испания»

По официальной версии испанских историков, каталонский сепаратизм оформился лишь в 1922 году. Так историки оценивают создание в 1922 году партии Estat Catala, четко заявившей о наличии языка, культуры, исторической территории проживания и самоидентификации каталонцев, позволяющей им добиваться создания своего государства. Таким образом, создатель партии Estat Catala Франсеско Масия включил в состав воображенной им Каталонии и часть территории сопредельной Франции, чьи исторические области Сердань и Россильон также населены каталонцами. В 1925 году Франсеско Масия даже побывал в Москве, пытаясь заручиться поддержкой Советской России идеи создания Свободной Каталонии. Но дальше разговоров дело не пошло.

Во времена гражданской войны в Испании и последующего правления диктатора Франко с каталонским сепаратизмом (как и с баскским) власти не церемонились. Всякое демократическое обсуждение автономии было свернуто. Только в 1979 году, в соответствии с принципами Конституции 1978 года, Каталония получила статус автономии. Каталонский язык был признан вторым государственным на территории автономии. В 2006 году Каталония сделала еще один шаг к независимости, утвердив собственные финансовые права. На праздник Национальной Независимости в 2012 году, традиционно отмечающийся 11 сентября каждого года, шествие за полное отделение от Испании собрало под свои знамена около 1,5 млн человек.

События 2012−2013 годов, когда демонстрации действительно собирали миллионы, можно считать пиком выступлений за автономизацию. С тех пор страсти несколько поутихли. Этому способствовала позиция игнорирования требований демонстрантов, занятая испанским правительством, а также преследование лидеров движения за автономизацию, основанные на обвинениях в финансовых махинациях. И, как показывает статистика соцопросов, эта политика приносит плоды. Накал сепаратизма постепенно снижается.

Подробности — в статье «Каталонский национализм: невера в независимость»

Все статьи Владимира Добрынина