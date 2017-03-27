Москва, 27 марта, 2017, 20:45 — ИА Регнум.



Day Donaldson Живой щит из детей могут сделать только отпетые мерзавцы, и отпетые мерзавцы не могут бороться с коррупцией

Реакция властей на «антикоррупционные митинги» оппозиционного политика Алексея Навального абсолютно последовательна. Об этом 27 марта заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в программе «Первая студия» на «Первом канале».

«Если власть запретила нечто — я вот считаю лично, что это надо было всё разрешить, походили, поорали и всё. Но если уж запретили, то до конца. Запретил, значит, быть не должно. Либо разрешил — и оно происходит. Иначе получается как в «Маленьком принце» (произведении Антуана де Сент-Экзюпери — прим. ИА REGNUM ): я тебе приказываю стоять, я не хочу стоять, я тебе приказываю сидеть…» — заявил Кургинян.

При этом, по мнению лидера «Сути времени», упрёки России со стороны «защитников демократии» в связи с «антикоррупционными митингами» выглядят тем более странными, что в том же американском истеблишменте есть сторонники и куда более радикальных методов. «Если бы Маккейн был президентом, и в Америке кто-нибудь позволил себе (выступить), то какие водомёты! Огонь на поражение, не на 15 дней, а на 15 лет! И вы все это понимаете», — подчеркнул Кургинян.

Говоря о самих организаторах протестных акций, политолог отметил, что «вот этот живой щит из детей и всё прочее — это могут сделать только отпетые мерзавцы, и отпетые мерзавцы не могут бороться с коррупцией».

«Во-вторых, если ты должен бороться с коррупцией, то у тебя должны быть и чистые руки», — добавил он.

Напомним, что ранее Тверской районный суд Москвы оштрафовал оппозиционного политика Алексея Навального на 20 тысяч рублей по административному протоколу о нарушении правил проведения массовых мероприятий.

Навальный был задержан в воскресенье, 26 марта, в центре Москвы во время акции протеста против коррупции. В столице, где акция в центре города не была согласована с мэрией, полиция задержала, по официальным данным, 600 человек. Городские власти оценили численность акции в 8 тысяч участников, организаторы заявили о 25−30 тысячах участников. Помимо Москвы, демонстрации прошли Санкт-Петербурге и других российских городах.