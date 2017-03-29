Лос-Анджелес, США, 30 марта, 2017, 01:31 — ИА Регнум.

С окончанием Второй мировой войны американский кинематограф захлестнула волна нуара. Этот специфический жанр обрел множество поклонников, и неудивительно: бессмысленные киноподелки, на фоне которых развивалось черное кино, служили ему отличной рекламой. Об этом жанре, вышедшем далеко за рамки киноэкрана и шагнувшим прямо в человеческие жизни, рассказывает обозреватель ИА REGNUM, кинокритик, сценарист и режиссер Валерий Рокотов.

Плакат фильма «Черная полоса»

Нуар являл противовес инфантильному и надуманному, он выглядел очень взрослым и серьезным, он казался жанром, который предъявляет жизнь такой, как она есть. А жизнь в изображении нуара была несправедливой, бессмысленной, опостылевшей, убивающей в обреченном человеке человеческое, вынуждая его становиться волком-одиночкой, потому что иначе не выжить. Закон, мораль и чувство локтя становились объектом насмешки, и в извечной битве добра со злом нуар утверждал зло.

При этом нуар не прятал свою философию за труднодоступными метафорами, а был легко доступен для понимания. Иными словами, принять его позицию можно было вполне осознанно. Что и произошло, например, с двумя актерами, которые исполнили главные роли в культовом фильме «Черная полоса». Этот нуаровый детектив отличался от привычного детектива тем, что его цель — не раскрыть преступление и наказать виновных, а заставить искать спасения из безвыходной ситуации тщетно бьющегося над своим оправданием героя. Фильм отлично справлялся со своей задачей — вызвать у зрителя отвращение к жизни.

Звезда Голливуда Хэмфри Богарт и фотомодель Лорен Бэколл, между которыми на съемках этой ленты завязался бурный роман, в 1947 году создали вместе с другими либеральными коллегами по цеху так называемый Комитет защиты Первой поправки (гарантировавшей гражданам свободу веры и слова). В качестве участников Комитета они даже промаршировали у Белого дома. Шла так называемая"охота на ведьм, и гражданские права попирались так неприкрыто, что выступить в их защиту было естественным стремлением человека. Однако весь гражданский активизм звездной пары испарился сразу же, как им сделали непрозрачные намеки в отношении неприятностей, которые они на себя призывают. В итоге Бэколл объяснила свое участие в Комитете тем, что их просто использовали, а Богарт поспешил издать исполненную покаяния статью под названием «Я не коммунист». Впоследствии они, беря пример с героев нуара, наплевали на совесть и демонстративно зажили в свое удовольствие, назвав это в противовес Комитету в защиту первой поправки «Крысиной стаей».

Что касается нуара, он цвел и шагал по стране победоносно и так же быстро был убран. Предпочтение было отдано другим способам разрушения традиционного общества, при том, что нуар выполнял эту задачу на отлично. Почему же его убрали с экрана?

Узнайте подробности в статье: «Богарт и Бэколл: да здравствует Крысиная стая!»

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