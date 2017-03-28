Марш в честь эсэсовцев — бренд Латвии
Рига, 29 марта, 2017, 02:52 — ИА Регнум.
Мартовские мероприятия в честь латышских легионеров Waffen SS в центре Риги — один из атрибутов современной Латвии. В разряд привычного начинают входить буквально все составляющие этого действа: марш латышских почитателей нацистских убийц, их украинские сподвижники с неизменным «про Крым», масса охраняющих шествие полицейских и, как ожидаемое следствие работы последних, задержанные противники этого действа.
Постоянный автор ИА REGNUM Евгений Осипов отмечает одну новую особенность: на этот раз голоса противников были уже не такими громкими (аргументы исчерпаны, а воз и ныне там), но вот сторонники проявляют все большую свежесть мысли в изобретении доводов «за».
Ни больше ни меньше, а спикер Сейма Инара Мурниеце, третье официальное лицо в стране, сопроводила возложение цветов на могилы гитлеровских палачей заявлением о «светлой цели», которую преследовали латышские легионеры SS: они присягали Гитлеру для того, чтобы победить большевиков. А потом и самих немцев. Видимо, в этой борьбе все средства хороши, особенно с учетом того, что, по словам Мурниеце, латыши раньше уже прогоняли со своей земли «красных» вместе с нацистами и делали это аж в 1920 году. Откуда взялись нацисты в то время, она не уточнила, но проверять и не стали. Впрочем, такое заявление неудивительно от политика, утверждающего, что жертвы концлагеря в Саласпилсе — «выдумка советских пропагандистов».
А ведь латыши, и правда, победили нацистов. Только не входя «вероломно» в их ряды, а будучи солдатами Красной армии, партизанами и участниками антифашистского движения. Но их правительство Латвии предпочитает не вспоминать.
Так не пора ли руководству НАТО проверить подобных союзников на предмет благонадежности?
Читайте подробнее в статье: «Марш Waffen SS в Риге: вчера с Гитлером, сегодня — с НАТО»
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