Рига, 29 марта, 2017, 02:52 — ИА Регнум.

Мартовские мероприятия в честь латышских легионеров Waffen SS в центре Риги — один из атрибутов современной Латвии. В разряд привычного начинают входить буквально все составляющие этого действа: марш латышских почитателей нацистских убийц, их украинские сподвижники с неизменным «про Крым», масса охраняющих шествие полицейских и, как ожидаемое следствие работы последних, задержанные противники этого действа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM По следам Гитлера

Постоянный автор ИА REGNUM Евгений Осипов отмечает одну новую особенность: на этот раз голоса противников были уже не такими громкими (аргументы исчерпаны, а воз и ныне там), но вот сторонники проявляют все большую свежесть мысли в изобретении доводов «за».

Ни больше ни меньше, а спикер Сейма Инара Мурниеце, третье официальное лицо в стране, сопроводила возложение цветов на могилы гитлеровских палачей заявлением о «светлой цели», которую преследовали латышские легионеры SS: они присягали Гитлеру для того, чтобы победить большевиков. А потом и самих немцев. Видимо, в этой борьбе все средства хороши, особенно с учетом того, что, по словам Мурниеце, латыши раньше уже прогоняли со своей земли «красных» вместе с нацистами и делали это аж в 1920 году. Откуда взялись нацисты в то время, она не уточнила, но проверять и не стали. Впрочем, такое заявление неудивительно от политика, утверждающего, что жертвы концлагеря в Саласпилсе — «выдумка советских пропагандистов».

А ведь латыши, и правда, победили нацистов. Только не входя «вероломно» в их ряды, а будучи солдатами Красной армии, партизанами и участниками антифашистского движения. Но их правительство Латвии предпочитает не вспоминать.

Так не пора ли руководству НАТО проверить подобных союзников на предмет благонадежности?

Читайте подробнее в статье: «Марш Waffen SS в Риге: вчера с Гитлером, сегодня — с НАТО»

Все статьи автора Евгений Осипов