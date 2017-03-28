Москва, 29 марта, 2017, 02:42 — ИА Регнум.

Трансадриатический трубопровод (ТАР) — часть Южного газового коридора (ЮГК), который предполагается использовать для транзита в Европу газа из Азербайджана. Газопровод пройдет в том числе в итальянском регионе Саленто, где начали пересадку оливковых деревьев с целью освободить место под ТАР.

Иван Шилов ИА REGNUM Итоги поиска энергетической независимости от России

В ответ на это действие выступил с акциями протеста комитет No ТАР, получивший поддержку местных властей. В результате сложилась обстановка, требующая немедленной пересадки деревьев: сделать это можно или до конца апреля, или отложить работу до конца осени. Соответственно, такой сдвиг сроков откладывает реализацию проекта ТАР на шесть месяцев гарантированно. Ситуацию разбирал шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Какую позицию занимает во всей это истории азербайджанская сторона? Вице-президент государственной нефтяной компания Азербайджанской Республики (SOCAR) некоторое время назад делал пространные намеки на пресловутую руку Москвы, дотянувшуюся и до ТАР в Италии. Доказательств в пользу этого предположения услышать не довелось, выводы строились на основе «логического рассуждения и сопоставления фактов», по словам бакинского портала haqqin.az. Что же касается традиционного вопроса «кому выгодно», он оказался разрешен в пользу «Газпрома». Именно он заказал те самые акции протеста, чтобы затянуть азербайджанский проект в пользу собственного — «Турецкого потока».

Ряд обстоятельств указывает на то, что ЮГК начинает обрастать геополитическими интригами. Способен ли Азербайджан стать гарантом энергетической безопасности Европы — или слухи о его возможностях сильно преувеличены? Кто и зачем политизирует ситуацию? При чем тут действительно «Газпром», и как может получиться, что Азербайджан станет неконкурентоспособен безо всяких «оливковых» акций протеста?

Читайте подробнее в статье: «Труба через Турцию: оливки, газопровод ТАР и «большая политика» Баку»

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