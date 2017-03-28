Токио, 29 марта, 2017, 02:32 — ИА Регнум.

Трагедия землетрясения 11 марта 2011 года, вызвавшего аварию на японской АЭС «Фукусима», продолжает и через шесть лет находиться в зоне особого внимания. До сих пор не могут вернуться в свои селения десятки тысяч эвакуированных местных жителей. В разы увеличилась заболеваемость онкологическими заболеваниями в прилежащих к Фукусиме окрестностях.

Камикадзе

Последствия этой тяжелейшей техногенной аварии для всего Восточно-Тихоокеанского региона могли бы быть еще тяжелее, если бы не героические действия японских ликвидаторов аварии. С легкой руки журналистов японским спасателям даже было присвоено прозвище «камикадзе» как якобы подходящее к описанию их мужества и самопожертвования. Подходит ли это слово к их действиям на самом деле, рассказал постоянный автор ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Анатолий Кошкин уверен, что термин «камикадзе» употреблен по отношению к героическим и высокопрофессиональным японским спасателям абсолютно безответственно. Такое сопоставление ставит на одну доску людей, посвятивших себя благородной службе по защите жизни и благополучия соотечественников, — с фанатиками фашистского режима, «людьми-торпедами» и «людьми-бомбами», погибавшими во славу феодальных пережитков Средневековья, которые захлестнули Японию в первой половине XX века.

Вызвавшее шовинистическое безумие 30-х годов ХХ века милитаристские круги ввергли Японию в неисчислимые бедствия и сделали японских солдат соучастниками своих преступлений. В отличие от их преступных действий, служба спасателей (как в Японии, так и во всем мире) — человеколюбива и благородна.

Читайте подробнее в статье «Победители «Фукусимы» и «камикадзе»

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