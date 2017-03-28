Лондон, 29 марта, 2017, 02:02 — ИА Регнум.

Западные аналитики считают (и пытаются убедить других), что произошедший в Лондоне теракт не только еще раз показал, что терроризм становится частью жизни западных стран, но и акцентировал сложность предотвращения терактов. Это мнение, высказанное на страницах уважаемого аналитического журнала The National Interest, проанализировал резидент ИА REGNUM в зарубежных СМИ Максим Исаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт

С учетом потери территорий боевиками-исламистами в Ираке и Сирии, считает автор The National Interest, частота терактов будет нарастать. Ожидать следует именно роста числа нападений с холодным оружием, перестрелок и таранов на автомобиле, как это случалось в течение 2016 года во Франции, Германии, Бельгии, Великобритания и США.

Возможность предотвратить подобного характера терроризм стремится к нулю — потому что речь идет об одном человеке, с виду — законопослушном гражданине. Каким образом самая продвинутая техника определит, что этот человек внутренне зреет для совершения теракта? Ведь это даже не иголка в стоге сена.

Да и те люди, которые занимаются борьбой с терроризмом, остаются людьми; одно упущение — и злоумышленник затеряется среди соотечественников, готовясь к удару. Когда же он нанесет его, разведку немедленно обвинят: власти — в некомпетентности и саботаже, общество — в неспособности связать одно с другим.

Автор статьи в The National Interest предлагает разведкам предотвращать те теракты, которые они могут обнаружить, а властям — принимать в расчет угрозу терроризма. Но остановить то, что входит в западную жизнь, невозможно.

Подробности в материале: NI: Урок лондонского теракта — атаки остановить невозможно

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