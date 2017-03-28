Токио, 29 марта, 2017, 02:12 — ИА Регнум. Судьба государства, проигравшего большую войну, была различной в разные эпохи и в разных культурах. Традиционная картина такова: непокорная часть элиты уничтожается победителем, покорная часть элита берется им на службу, на страну ложится тяжесть выплаты контрибуции. Страны побежденной в 1945 году фашистской Оси перенесли нечто иное — денацификацию. О последствиях ее для народа Японии рассказал редактор ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Взрыв атомной бомбы в Нагасаки. 9 августа 1945

Парад американских оккупационных войск в Токио. 6 апреля 1945

Процесс денацификации обрушился именно на народы проигравших войну стран, выводя из-под удара элиты — те, что можно было еще защитить от обвинений в прямой поддержке фашизма. Поэтому народы же оккупированных стран подвергались денацификации, направленной не на элиту, а на самобытную культуру, обвиненную в приходе нацизма.

Авторы проекта денацификации, перекладывая ответственность с истинных виновников прихода к власти фашистов, выдвинули в качестве объекта наказания «неправильную культуру неправильных народов». Была ли возможность противостояния у интеллигенции Японии?

Токио после бомбардировки. 10 марта 1945

Да, возможность противостояния нашлась. И площадкой, на которой развернулась работа по возвращению народного самосознания, стал кинематограф.

В истории японского, да и мирового кино, имя великого режиссера Акиры Куросавы входит в число самых ярких деятелей культуры, боровшихся за возвращение идеалов добра, мужества и героизма. Истинный героизм сильного человека состоит в служении своему народу. Эту мысль фашисты пытались исказить, заменив «народ» на «вождя». А денацификаторы пытались разрушать само понятие героического, базовое для любой культуры.

Но ни один народ не желает ни развиваться, ни даже продолжать существование в качестве единого народа, если отсутствует объединяющий и вселяющий надежду луч, протянутый от народной культуры к каждому сердцу. Солнцем, сияющим такими лучами, и стали фильмы Акиры Куросавы и других выдающихся японских кинематографистов.

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