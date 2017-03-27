Оренбург, 27 марта, 2017, 20:15 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

В Оренбургской области временно прекращена работа поставщика продуктов питания в детские сады города Гая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребназора по региону, в настоящее время на складе выявлен ряд нарушений. Составлен протокол о правонарушении и наложен временный запрет на работу бизнесмена. Материалы дела направлены в суд для принятия решения об административном приостановлении деятельности.

По данным ведомства, установлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил, в том числе антисанитарное состояние помещений, отсутствие водоснабжения и канализации, условий для обработки сырой продукции, хранения сырья и полуфабрикатов, документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции.

В Роспотребнадзоре обратили внимание на то, что предприниматель не уведомил надзорное ведомство о начале деятельности в сфере торговли, что также является нарушением.

Стоит отметить, 25 марта в интернете появилось видео, где видно, что на полу склада лежат рыба и мясо. Персонал передвигается без спецодежды и не имеет сменной обуви, раковины засорены остатками продуктов питания. При приготовлении еды работники не используют перчатки. По комбинату питания гуляют кошки.

Сейчас кроме Роспортебнадзора бизнесмена проверяют и следственные органы. По данным администрации города Гая, индивидуальный предприниматель Рогожин, в отношении которого проводится проверка, поставлял продукты питания в шесть детских садов — «Буратино», «Малышок», «Теремок», «Золотой ключик», «Гнездышко» и «Ромашка». Также он поставлял продукты питания в местную больницу. Как утверждают в мэрии, все продовольствие сопровождалось соответствующими документами и сертификатами, сообщает портал ria56.ru.

После скандального видео и последовавших проверок контракт на поставку продуктов питания был расторгнут. Уже найдены новые подрядчики.