Москва, 28 марта, 2017, 02:09 — ИА Регнум.

В 70-х годах XIX века произошло одно из знаковых событий научно-технической революции: переход от газового освещения на электрическое. Обычно главную роль в этом процессе отводят Эдисону с его лампой накаливания. Однако его вклад трудно представить без предшествующего изобретения замечательного русского исследователя электричества — Павла Николаевича Яблочкова. Историю эпохального изобретения вспоминает корреспондент ИА REGNUM Елена Ковачич.

Николай Павлович Яблочков. 1870-е

Лампочка Яблочкова

Его изобретение — знаменитая «свеча Яблочкова» — прославило своего изобретателя и всю русскую научно-техническую мысль конца XIX века. Именно эти источники электрического света, пусть еще и не вполне совершенные, но доказавшие свою эффективность, были использованы для массовой замены газовых рожков, являвшихся основным источникам освещения по всей Европе.

Словосочетание «русское электричество» стало символом, указующим на будущие перспективы электрификации как быта людей, так и промышленности.

Для решения задачи промышленного потребления электричества Павел Яблочков работал над новыми типами генераторов, способными передавать ток к далеким потребителям электроэнергии. Через 50 лет план ГОЭЛРО стал зримым воплощением предвосхищавшихся им возможностей российского электричества.

Общая схема электрического освещения Яблочкова, 1 — фонарь, 2 — коммутатор, 3 — динамоэлектрическая машина

Лампа Яблочкова триумфально прошла по городам Европы, вытеснив тусклый и опасный в эксплуатации газовый светильник. А до изобретения Альвы Эдисона, считающегося сейчас «первооткрывателем массовых источников электрического освещения», оставалось еще целых три года.

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