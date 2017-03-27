Якутск, 27 марта, 2017, 19:53 — ИА Регнум.

В рамках недели туризма в Якутии проходит событийный тур и ралли-рейд «Путешествие на Полюс холода». Проект призван стать узнаваемым общемировым спортивным и приключенческим брендом, ассоциирующимся с самой северной гонкой в мире, проходящей в самых суровых климатических условиях. Участие в нем принял министр инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Антон Сафронов.

Пресс-служба Министерства инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я) Участники ралли-рейда и министр инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Антон Сафронов посетили ледовую резиденцию Чысхаана — якутского Деда Мороза в Оймяконском улусе

Участники ралли-рейда и министр совместно посетили ледовую резиденцию Чысхаана — якутского Деда Мороза в Оймяконском улусе. «Только здесь ледяные скульптуры и композиции могут жить вечно. Талант местных мастеров впечатляет», — поделился министр. По его мнению, развитие таких проектов способствует занятости населения на местах.

Пресс-служба Министерства инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я) Чысхаан — якутский Дед Мороз

Конкретные предложения по улучшению качества жизни жителей самого холодного обитаемого региона на планете были рассмотрены в ходе научно-практического круглого стола «Природа и люди Полюса Холода» с участием членов Русского географического общества. Кроме того, речь шла о перспективах создания полигона натурных климатических испытаний материалов на Полюсе холода.

Далее министр посетил местный гостиничный комплекс, центр детского развития, завод по производству металлопрофиля и цех по переработке мяса. «Думаю, что с точки зрения перспектив развития туризма здесь (в Оймяконском улусе) все идет в нужном русле. Нужна поддержка в брендировании и подготовки логистики стабильных и доступных маршрутов. Сейчас на этом фестивале мы проводим переговоры с нашими китайскими партнерами, некоторые результаты уже есть», — подытожил министр.

Пресс-служба Министерства инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я) Якутский фольклор

Также он побывал в мастерской Чысхаана в небольшом селе под названием Томтор Оймяконского улуса. Здесь для участников фестиваля туризма прошла ярмарка-продажа изделий народных умельцев. По мнению Сафронова, «мастерская Чысхаана вносит существенный вклад в развитие бренда «Сделано в Якутии». «Изделия народных умельцев олицетворяют уникальность якутской и эвенкийской культур, чистоту и первозданность дикой северной природы. При умелом подходе народные художественные промыслы способны придать стимул в развитии местного производства», — отметил Антон Сафронов.

Пресс-служба Министерства инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я) Фотография на память

Напомним, что Якутия берет курс на приоритетное развитие местного производства, заявил в своем ежегодном послании в ноябре 2016 года глава региона Егор Борисов.