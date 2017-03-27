Багдад, 27 марта, 2017, 19:57 — ИА Регнум. Иракские вооруженные силы, освобождающие город Мосул, перешли в наступление в районе Старого города, 27 марта сообщает Reuters.

The U.S. Army ВС Ирака

«Федеральная полиция и подразделения быстрого реагирования начали продвижение в юго-западной части Старого города в направлении мечети Аль-Нури», — говорится в заявлении полиции.

Наступление является «началом операции по изоляции Старого города, чтобы перекрыть маршруты поставок и исключить возможность бегства боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM )», заявил сотрудник федеральной полиции Ирака.

Напомним, министерство обороны США ранее признало, что 17 марта в результате авиаудара по позициям боевиков в иракском городе Мосул погибло более 200 мирных граждан.

24 марта бригадный генерал США Джон Ричардсон заявил, что иракские войска рассматривают возможность изменения тактики и проведения операции по изоляции Старого города.

Глава Совета представителей Ирака Салим Аль-Джабури предложил приостановить операцию в Мосуле, если она приведет к большему количеству жертв среди мирного населения.

«Если жертвы среди гражданского населения продолжатся, вопрос будет заключаться в том, чтобы прекратить операцию до тех пор, пока не будут найдены необходимые меры, которые обеспечат гражданскую безопасность», — заявил Аль-Джабури.