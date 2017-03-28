Киев, 28 марта, 2017, 04:14 — ИА Регнум. Расследование убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова взято под личный контроль президентом Порошенко. С учетом того, что официальные лица сразу же поспешили объявить, что им всё понятно, реального расследования проведено не будет, — уверен обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Андрей Репин ИА REGNUM Денис Вороненков

Не успело тело Вороненкова остыть, как советник министра внутренних дел Украины мгновенно заверил общественность, что убийство совершено по личному приказу Путина. А Порошенко объявил убийство ни больше ни меньше как «актом терроризма со стороны Москвы». А если все ясно, то зачем нужно расследование?

Да и как можно его вести в нужную сторону, ведь параноидальную пропаганду, как говорится, к делу не пришьешь, а одних фобий для предъявления обвинения недостаточно. Тем не менее образ Кремля как какого-то мифологического паука, душащего своей паутиной все живое и светлое, бесконечно удобен украинским властям. Ведь нагнетаемая русофобская истерия позволяет списать на Москву любое преступление, не тратя ресурсы на создание убедительного прикрытия.

А жаль: расследование как раз могло бы показать любопытные результаты. Вороненков был известен своими мошенническими операциями, связанными не только с махинациями с недвижимостью и рейдерскими захватами, но и, по некоторым данным, с делами потяжелее.

Версия Киева о том, что убийством беглого депутата-мошенника ФСБ убрала свидетеля в деле против Януковича, несерьезна: никакой нужной информации у убитого не было потому, что не могло быть. Свой максимум он уже показал, вбросив в информационное пространство ряд скандальных и рассчитанных на эмоции заявлений.

Несостоятельность фигуры Вороненкова на последующих этапах информационной войны подтверждает и его бывший помощник, по словам которого Вороненкова убрали ровно после того, как он сказал всё, что мог сказать. Но, помимо этого фактора исчерпанности источника, каковы были прочие факторы, в совокупности определившие приговор Вороненкову?

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