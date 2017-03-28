Убийство Вороненкова: будет ли расследование?
Киев, 28 марта, 2017, 04:14 — ИА Регнум. Расследование убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова взято под личный контроль президентом Порошенко. С учетом того, что официальные лица сразу же поспешили объявить, что им всё понятно, реального расследования проведено не будет, — уверен обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.
Не успело тело Вороненкова остыть, как советник министра внутренних дел Украины мгновенно заверил общественность, что убийство совершено по личному приказу Путина. А Порошенко объявил убийство ни больше ни меньше как «актом терроризма со стороны Москвы». А если все ясно, то зачем нужно расследование?
Да и как можно его вести в нужную сторону, ведь параноидальную пропаганду, как говорится, к делу не пришьешь, а одних фобий для предъявления обвинения недостаточно. Тем не менее образ Кремля как какого-то мифологического паука, душащего своей паутиной все живое и светлое, бесконечно удобен украинским властям. Ведь нагнетаемая русофобская истерия позволяет списать на Москву любое преступление, не тратя ресурсы на создание убедительного прикрытия.
А жаль: расследование как раз могло бы показать любопытные результаты. Вороненков был известен своими мошенническими операциями, связанными не только с махинациями с недвижимостью и рейдерскими захватами, но и, по некоторым данным, с делами потяжелее.
Версия Киева о том, что убийством беглого депутата-мошенника ФСБ убрала свидетеля в деле против Януковича, несерьезна: никакой нужной информации у убитого не было потому, что не могло быть. Свой максимум он уже показал, вбросив в информационное пространство ряд скандальных и рассчитанных на эмоции заявлений.
Несостоятельность фигуры Вороненкова на последующих этапах информационной войны подтверждает и его бывший помощник, по словам которого Вороненкова убрали ровно после того, как он сказал всё, что мог сказать. Но, помимо этого фактора исчерпанности источника, каковы были прочие факторы, в совокупности определившие приговор Вороненкову?
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