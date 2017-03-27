Ессентуки, Ставропольский край, 27 марта, 2017, 19:51 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Яценюк

Суд города Ессентуки (Ставропольский край) заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что в отношении Яценюка была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск.

Напомним, в сентябре 2015 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Яценюк воевал в Чечне на стороне боевиков, а также участвовал в пытках и расстрелах российских солдат.

Тогда Бастрыкин не уточнил, будут ли украинскому политику предъявляться официальные обвинения.

Яценюк был одним из организаторов государственного переворота на Украине, который был совершен в феврале 2014 года. После переворота он стал премьер-министром Украины и продержался на этом посту до апреля 2016 года.